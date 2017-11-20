Для получения точного дохода, не облагаемого подоходным налогом, должен каждый человек знать свой годовой доход

Следующий год принесёт большей части людей снижение налогов, т.к. ставка дохода, не облагаемого подоходным налогом, поднимется до 500 евро. Люди с низкой и средней зарплатой выиграют в результате этого целых 64 евро ежемесячно. Однако необходимо следить за своим доходом, чтобы избежать доплаты подоходного налога в 2019 году.

Со следующего года размер получаемого освобождения от уплаты подоходного налога будет делиться на три основные группы. Если твой годовой доход ниже 14 400 евро, то есть ниже 1200 евро в месяц, то ты можешь использовать максимальное освобождение от уплаты подоходного налога, которое составит 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

Если ежемесячный доход выше 1200, но ниже 2100 евро (годовой доход 14 400 – 25 200 евро), то размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, становится меньше 500 евро, а чем ежемесячный доход ближе к 2100 евро, тем меньше доход, не облагаемый налогом. При зарплате более 2100 евро в месяц (более 25 200 евро в год) весь доход облагается подоходным налогом и размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, равен 0 евро.

Поскольку для расчёта дохода, не облагаемого подоходным налогом, необходимо знать, в какую группу доходов ты входишь, то продумывай уже заранее, каким будет твой общий годовой доход. Если в начале года ты не учёл какой-то дополнительный доход (например, доход, полученный от сдачи квартиры в наём или премия), то освобождение от уплаты подоходного налога, рассчитанное в течение года, может быть слишком большим, из-за чего может возникнуть обязанность по доплате подоходного налога в начале 2019 года.

Как рассчитать размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, который ожидается в следующем году?

Доход, не облагаемый подоходным налогом, можно использовать только с одного источника доходов – либо с зарплаты, либо с пенсии, либо с пособия, либо с пр. Для его расчёта каждый человек подаёт заявление либо своему работодателю, либо в Департамент социального страхования, либо в Кассу по безработице, либо иному лицу, производящему выплаты.

Для расчёта дохода, не облагаемого подоходным налогом, который ожидается в следующем году необходимо сложить все суммы, облагаемые подоходным налогом, в качестве брутто-сумм, т.е. сумм вместе с налогами (например, зарплата, договора о подряде, премия, пенсия, продажа имущества, родительское пособие, компенсация по болезни; стипендия, облагаемая налогом; доход, полученный от найма и аренды; дивиденды). В годовой доход не засчитываются доходы, не облагаемые подоходным налогом (например, пособие на проживание и пособие на семью; продажа жилья, не облагаемая подоходным налогом; стипендия, не облагаемая налогом; подарок, специальная льгота, суточные при командировке).

Если поделишь полученную сумму годового дохода на количество месяцев (на 12), то узнаешь свой брутто-доход, который ожидается каждый месяц.

Если полученная сумма будет ниже 1200 евро, то работодатель (или иное лицо, производящее выплаты), которому ты подал/подала заявление о применении дохода, не облагаемого подоходным налогом, засчитает автоматически 500 евро в месяц в качестве этого дохода, а ты больше ничего делать не должен / не должна. Если твой ежемесячный доход выше 2100 евро, то тебе необходимо выбрать, попросить ли работодателя зачесть в качестве дохода, не облагаемого подоходным налогом, 0 евро, или вовсе не представлять заявление о его применении.

Если доход выше 1200, но ниже 2100 евро, то твой доход, не облагаемый подоходным налогом, становится меньше 500 евро. Точную сумму рассчитай по формуле: 500 – 0,55556 × (твой ежемесячный доход – 1200). В таком случае ты должен/должна представить работодателю заявление о применении дохода, не облагаемого подоходным налогом, в том объёме, значение которого получено по формуле. Работодатель не должен засчитывать доход, не облагаемый подоходным налогом, больше полученной суммы; хотя можно представить заявление о применении дохода, не облагаемого подоходным налогом, в меньшем объёме.

Что делать, если годовой доход является трудно прогнозируемым?

До тех пор, пока ты получаешь доход только с одного места и каждый месяц определённую сумму, то рассчитать размер годового дохода будет проще. Расчёт производит вместо тебя работодатель (или иное лицо, производящее выплаты), а также удерживает с зарплаты или пенсии точный подоходный налог. Например, человеку, чья брутто-зарплата составляет 1450 евро ежемесячно, предусмотрен доход, не облагаемый подоходным налогом (361,11 евро) в месяц, а сумма, получаемая на руки, составляет 1190,46 евро.

В случае такой системы зарплат, где сотрудник также может получить в течение года премию или другую нерегулярную дополнительную плату, необходимо учесть эту возможность уже в начале года. Если, по приведённому примеру, человек получает в середине года премию 1000 евро, то предусмотренный доход, не облагаемый подоходным налогом, будет уже 314,82 евро в месяц, а ежемесячная сумма, получаемая на руки, составит 1181,20 евро. Таким образом, человек должен уже в начале года представить работодателю заявление о применении дохода, не облагаемого подоходным налогом, в сумме 314,82.

Для расчёта размера дохода, не облагаемого подоходным налогом, в интернете имеются калькуляторы, с помощью которых можно легко подсчитать свой доход, не облагаемый подоходным налогом, а также попробовать различные прогнозы доходов. Например, калькулятор зарплат, находящийся на веб-странице kalkulaator.ee, позволяет помимо зарплаты учесть и другие доходы, полученные в течение года.

Если доход колеблется, в течение года: либо ты получаешь его в нескольких местах, либо неожиданно получаешь одноразовый доход, то это делает прогнозирование годового дохода ещё более сложным. В этом случае ты должен/должна решить, как тебе будет наиболее выгодно вести себя: изменить ли заявление о применении дохода, не облагаемого подоходным налогом, а также попросить либо засчитать его в меньшем объёме (если ежемесячная брутто-зарплата позволяет это сделать), либо вообще его не учитывать.

Если доход является трудно предсказуемым, то при расчёте дохода, не облагаемого подоходным налогом, будет разумнее проявить сдержанность, потому что этим ты избежишь доплаты подоходного налога, а если в течение года заплатишь подоходного налога больше, то на основании декларации о доходах, представляемой в начале 2019 года, получишь часть этого дохода назад.

Как я сам/сама могу следить за налоговыми делами?

С начала нового года добавится в электронной среде НТД (e-maksuamet/e-toll) возможность увидеть в текущем режиме, каким является расчётный годовой доход, не облагаемый подоходным налогом, который получен на основание твоего ежемесячного дохода. Это – прогноз, а поэтому, если доход в течение года изменится, то и размер дохода, не облагаемого подоходным налогом, тоже изменится. Также стоит проверить в электронной среде НТД свой адрес электронной почты и телефон, потому что мы будем туда отправлять уведомления о том, что уровень дохода, не облагаемого подоходным налогом, будет достигнут до конца года. Ты сможешь в нужный момент либо отказаться от его учёта, либо попросить его засчитать в меньшем объёме. Дополнительную информацию о доходе, не облагаемом подоходным налогом, найдёшь на нашей домашней странице https://www.emta.ee/ru

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