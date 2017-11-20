Что засчитывать в свой годовой доход при расчёте не облагаемого налогом дохода?

С 2018 года размер не облагаемого налогом дохода зависит от Вашего годового брутто-дохода. Таким образом, его размер необходимо продумывать ещё до нового года, чтобы избежать возможной доплаты подоходного налога в 2019 году. Что необходимо засчитывать в свой годовой доход при расчёте не облагаемого налогом дохода?

В свой годовой доход засчитывайте все облагаемые налогом доходы

Это, например, зарплата и иная плата, произведённая на основании договора о подряде или на основании договора поручения; премия, пенсия, прибыль от продажи имущества, родительское пособие, компенсация по болезни; стипендия, облагаемая налогом; доход, полученный от найма и аренды; доход, полученный за рубежом; доход от предпринимательской деятельности; страховые возмещения по безработице, дивиденды, проценты и пр.

Все доходы должны быть засчитаны в качестве брутто-сумм, это означает, что засчитываются суммы вместе с подоходным налогом, в случае зарплат вместе с платежом по обязательной накопительной пенсии, а также с платежом по страхованию от безработицы. Единственным исключением являются дивиденды, полученные в Эстонии в 2018 году, в случае которых необходимо засчитывать в счёт своего годового дохода именно сумму, поступившую Вам на счёт.

В свой годовой доход не засчитывайте не облагаемые налогом доходы

В свой годовой доход не засчитывайте такой доход, который не декларируется в декларации о доходах: пособие на проживание и пособие на семью (например, пособие на ребёнка); продажа жилья, не облагаемая налогом; продажа своих использованных вещей, алименты, пособие на трудоспособность, стипендия, не облагаемая налогом (с льготой по подоходному налогу от некоммерческой организации или фонда), подарки, специальные льготы, суточные при командировке и т. д.

Размер Вашего освобождения от уплаты подоходного налога основывается на годовом доходе

Если Вы суммируете весь возможный доход, то узнаете размер своего предполагаемого годового дохода, на основании которого будет рассчитан Ваш не облагаемый налогом доход.

Размер освобождения от уплаты подоходного налога делится на три основные группы:

Если Ваш годовой брутто-доход менее 14 400 евро или менее 1200 евро в месяц, то Вы можете использовать максимальное освобождение от уплаты подоходного налога, которое составляет 6000 евро в год или 500 евро в месяц.

Если ежемесячный доход от 1201 до 2099 евро (годовой брутто-доход 14 400 – 25 200 евро), то размер не облагаемого налогом дохода становится меньше 500 евро, а чем ежемесячный доход ближе к 2100 евро, тем меньше не облагаемый налогом доход.

При зарплате более 2100 евро в месяц (более 25 200 евро в год) весь доход облагается подоходным налогом и размер не облагаемого налогом дохода равен 0 евро.

Дополнительную информацию о не облагаемом налогом доходе найдёте на домашней странице Налогово-таможенного департамента www.emta.ee/maksuvaba-tulu.

Запомните: