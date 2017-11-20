Что работодатель должен учитывать при расчёте не облагаемого налогом дохода?

С 2018 года для работодателя изменяется учёт ежемесячного не облагаемого налогом дохода при удержании подоходного налога. Точный размер не облагаемого налогом дохода у работника будет зависеть от его годового брутто-дохода, а при расчёте его не облагаемого налогом дохода в декларации по подоходному и социальному налогам работодатель должен исходить из ежемесячных выплат.

Это означает, что с начала календарного года в декларации по подоходному и социальному налогам (TSD) исчезнет суммарный не облагаемый налогом доход и, если в какой-то месяц работнику не будет произведена выплата, то и не облагаемый налогом доход не будет зачтён в этот месяц (например, в связи с отпуском сотрудника или болезнью). Также с ростом не облагаемого налогом дохода до 500 евро вообще исчезнет дополнительное освобождение от уплаты подоходного налога с пенсии и с компенсации по несчастному случаю на производстве, то есть в декларации по подоходному и социальному налогам исчезнут виды не облагаемых налогом доходов 620 и 630.

Работодатель в своей программе по расчёту зарплат может засчитывать также выплаты, суммированные с начала календарного года, которые были произведены сотруднику (например, если выплаты по месяцам разные или в каком-то месяце они не производятся), а также рассчитать не облагаемый налогом доход, соответствующий общему доходу человека за год, по формуле 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма доходов – 14 400).

Если работодатель видит в расчёте зарплат за текущий год, что человек не имеет права на вычет не облагаемого налогом дохода (например, сотрудник получает плату за результативность, премию, дивиденды и пр. плату), то можно сотрудника уведомить об этом в течение года, а также не применять к нему не облагаемый налогом доход в последующие месяцы.

Для упрощения расчёта предоставляет приложение к декларации по подоходному и социальному налогам в электронной среде НТД (e-maksuamet/e-toll) предупреждение о том, когда лицу, которое удерживает подоходный налог, нельзя засчитывать годовой не облагаемый налогом доход человеку с его выплат, суммированных с начала календарного года.

Сотрудник должен представить работодателю заявление о применении не облагаемого налогом дохода

Сотрудник может представить заявление только одному лицу, которое удерживает подоходный налог: работодателю или, например, Департаменту социального страхования. Сотрудник может в своём заявлении указать, чтобы работодатель: a) засчитал бы не облагаемый налогом доход; б) не засчитывал бы не облагаемый налогом доход; c) засчитал бы не облагаемый налогом доход на конкретную сумму, например, 100 евро в месяц (если полученная по формуле сумма не облагаемого налогом дохода меньше, чем указана в заявлении лица, то должен работодатель исходить из полученной по формуле суммы не облагаемого налогом дохода).

Сотрудник также может менять заявление один раз в месяц, если доход в течение года меняется, а рассчитать годовой доход сразу в начале года сложно.

Работодателям рекомендуется пересмотреть заявления, ранее представленные сотрудниками, и при необходимости обратить внимание лиц на то, что они могут отказаться от учёта ежемесячного не облагаемого налогом дохода полностью или представить заявление о его применении в меньшем объёме (меньше 500 евро или меньше полученной по формуле суммы), если у них имеются дополнительные доходы помимо выплат, произведённых работодателем.

Работодатели найдут дополнительную информацию о не облагаемом налогом доходе на домашней странице Налогово-таможенного департамента www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/maksuvaba-tulu-arvestamine-maksudeklaratsioonil-tsd-alates-1