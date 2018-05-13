Завтра начнется ремонт улицы Гильди

14 мая в районе Кесклинн начнется восстановительный ремонт улицы Гильди на отрезке со стороны улицы Юхкентали до улицы Ластекоду, сообщает управа района.

”Весной, летом и осенью этого года в районе Кесклинн будет ремонтироваться много внутриквартальных улиц и пешеходных дорожек и уже на следующей неделе начнется восстановительный ремонт улицы Гильди, в ходе которого будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части и пешеходных дорожек, приведены в порядок канализационные колодцы, заменены износившиеся бордюрные камни и благоустроены зеленые зоны”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Кроме этого, будет улучшено решение по отводу с улицы дождевых вод и с помощью финансирования со стороны AS Tallinna Vesi отремонтированы водопроводные трубы. Работы планируется завершить к 15 июня.

На время работ проезд транспорта будет обеспечиваться через перекресток улиц Якоби и Гильди. В зоне ремонтных работ парковка запрещена. По договоренности со строителем при необходимости можно будет временно подъехать к домам на автомобиле.