13.05.2018, 10:20

Завтра начнется ремонт улицы Гильди


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Завтра начнется ремонт улицы Гильди
Kesklinna valitsus

14 мая в районе Кесклинн начнется восстановительный ремонт улицы Гильди на отрезке со стороны улицы Юхкентали до улицы Ластекоду, сообщает управа района.

”Весной, летом и осенью этого года в районе Кесклинн будет ремонтироваться много внутриквартальных улиц и пешеходных дорожек и уже на следующей неделе начнется восстановительный ремонт улицы Гильди, в ходе которого будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части и пешеходных дорожек, приведены в порядок канализационные колодцы, заменены износившиеся бордюрные камни и благоустроены зеленые зоны”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Кроме этого, будет улучшено решение по отводу с улицы дождевых вод и с помощью финансирования со стороны AS Tallinna Vesi отремонтированы водопроводные трубы. Работы планируется завершить к 15 июня.

На время работ проезд транспорта будет обеспечиваться через перекресток улиц Якоби и Гильди. В зоне ремонтных работ парковка запрещена. По договоренности со строителем при необходимости можно будет временно подъехать к домам на автомобиле.

”Пешеходам будет обеспечена возможность безопасного передвижения и доступ к дому. Кроме этого, будет обеспечен вывоз мусора по графику. Просим участников движения следовать временной организации движения и установленным дорожным знакам и приносим извинения за временные неудобства, вызванные ремонтными работами”, — добавил Свет.

По его словам, на стадии проектирования находится целый ряд улиц микрорайона Кельдримяэ: это улица Якоби, улица Ластекоду на отрезке между улицами Одра и Кельдримяэ, а также дороги около детского сада Unistuse и Ластекоду, 24. Эти улицы планируется отремонтировать в следующем году. ”Надеемся, что через пару лет все дороги этого микрорайона будут отремонтированы”, — сказал старейшина района Кесклинн.

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