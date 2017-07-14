Затонувшие военные корабли угрожают Балтийскому морю

Более 6 тысяч военных и транспортных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны, лежат на дне. Они представляют очень серьезную опасность для окружающей среды.

По подсчетам экспертов, на дне морей и океанов, вдоль важнейших торговых и транспортных путей, в бухтах и фиордах поблизости от крупных портовых городов, лежат останки 6338 кораблей, затонувших во время Второй мировой войны. Если не сегодня, то уже завтра они могут стать реальной угрозой. Горючего, дизельного топлива, нефти, различных масел в их баках и резервуарах в 400 раз больше, чем вылилось, например, после аварии танкера Exxon Valdez в 1989 году. А это была одна из самых разрушительных для экологии планеты катастроф.

В критическом состоянии

Главную проблему представляет коррозия. Она зависит от различных факторов: от того, на какой глубине лежит судно, от подводных течений, температуры воды, степени ее солености… То есть корпус каждого затонувшего судна подвергается коррозии по-разному. Но остановить этот необратимый процесс невозможно. Стальная обшивка становится всё тоньше и тоньше: в зависимости от конкретных условий от полмиллиметра до двух миллиметров за десять лет. Немного? Но если стальные плиты теряют от трех до десяти миллиметров своей толщины, они делаются нестабильными, могут треснуть и дать течь даже от незначительного давления. Это значит, что многие останки боевых кораблей, лежащих на дне моря, находятся уже сейчас (или будут находиться в самое ближайшее время) в критическом состоянии.

В июле 2014 года горючее начало вытекать из затонувшего в 1942 году недалеко от Северной Каролины танкера Hutton, в августе 2015 года — из баков эскадренного миноносца USS Murphy, лежащего на дне Атлантического океана, в октябре 2016 года на полтора километра растеклось масляное пятно, источником которого стал затопленный торпедой танкер Coimbra… США и Великобритания, Швеция и Норвегия, Польша и Канада, — в водах каждой из этих стран (и не только этих) обнаружены следы дизельного горючего затонувших кораблей.

Правда, сегодняшняя техника позволяет поднять эти корабли даже с достаточно больших глубин или выкачать из их баков топливо, но это стоит огромные деньги. В случае потерпевшего аварию в 2012 году круизного лайнера Costa Concordia все это обошлось в полтора миллиарда евро! Превентивная экология — дорогая вещь. Почти никто из стран, под чьими флагами плавали и воевали лежащие на дне корабли Второй мировой, не решается вкладывать миллионы и миллионы в то, чтобы "обезвредить" эти корабли. Не хотят — или не могут — делать это и те государства, в территориальных водах которых корабли затонули.

Особо опасные

Всего в нескольких километрах от великолепных песчаных пляжей польского побережья Балтийского моря, где каждый год отдыхают более 2 миллионов человек, затонул в октябре 1943 года немецкий плавучий госпиталь "Штутгарт", получивший тяжелые повреждения в результате атаки американских бомбардировщиков. За эти годы до 1000 тонн тяжелых масел вылилось в песок морского дна. Отравленная площадь составляет 50 футбольных полей! Чтобы обезвредить ее, нужно было бы потратить десятки миллионов евро. Но польские власти пока ничего конкретного не предпринимают.

Что можно подойти к этой проблеме совершенно по-другому и не ждать, пока произойдет настоящая катастрофа, показывает пример Норвегии. Во время Второй мировой войны у побережья этой страны, протянувшегося на 20 тысяч километров, затонуло более 900 кораблей различного размера и тоннажа. Около трех десятков из них считаются "особо опасными" для окружающей среды.

В 1994 году откачали дизельное горючее из баков тяжелого немецкого крейсера "Блюхер", затопленного на рейде в Осло в апреле 1940 года норвежской береговой обороной. Это обошлось в 100 миллионов евро. С тех пор "обезврежены" еще семь крупных затопленных во время войны кораблей. Причем, представители норвежских властей подчеркивают: надо торопиться. Через 10-20 лет коррозия разъест стальные листы обшивки настолько, что подобные операции будут слишком опасны: сталь может треснуть, и тогда тысячи тонн горючего попадут в морскую воду.

В общем, этим надо серьезно заниматься уже сейчас, иначе экологическая катастрофа неизбежна.