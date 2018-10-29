29.10.2018, 07:05

Загрязнение воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ

 (11)
Deutsche Welle
EST
Osula Graanuli suitsev korsten
Foto on illustratiivne.Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Из-за загрязнения воздуха в 2015 году в Европе преждевременно умерли около полумиллиона человек, говорят эксперты из EEA. Основным источником вредных выбросов они называют автомобили.

Уровень загрязнения воздуха в Европе все еще превышает нормы и Евросоюза, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), который был опубликован в понедельник, 29 октября.

Основные источники загрязнения воздуха в Европе — это автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность и деятельность отдельных домохозяйств.

Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, которые подпадают под их воздействие, несколько снижается, пишут эксперты.

По их данным, превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тысяч человек в 41 стране Европы в 2015 году, воздействие диоксида азота тогда же вызвало около 79 тысяч, концентрация озона — 17,7 тысячи преждевременных смертей.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Индонезии разбился Boeing 737: на борту было 188 человек

29.10.2018
Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел в понедельник катастрофу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на индонезийские спасательные службы, передает ТАСС.
Подробнее

Кто контролирует выдачу кредитов и почему в одних фирмах клиенту отказывают, а в других дают ссуду?

28.10.2018
Исходя из принципов ответственного кредитования, ни один банк или фирма по выдаче кредитов не дадут вам денег, если ежемесячный возврат будет превышать половину ваших доходов. Но, оказывается, и тут есть лазейка. Такую ссуду вполне можно получить в кредитно-сберегательных обществах (Hoiu-Laenu Ühistu), потому что не все они контролируются со стороны государства. Одних это возмущает: людей ведь толкают в долговую яму! Других радует: если часть вашего дохода – это зарплата в конверте, то такой вариант – отличная возможность, пишет "МК Эстония".
Подробнее



После нас — хоть потоп? Кто заплатит, если вашу квартиру испортили, и почему не всегда можно решить вопрос с КТ

29.10.2018
Если квартира расположена в многоквартирном доме, то следует учитывать риски порчи имущества от действия или, напротив, бездействия соседей или квартирного товарищества. Популярным средством защиты от рисков стало страхование домашнего имущества, потому что страховые фирмы быстро выплачивают возмещение квартирособственнику. Те, кто не имеет страховки, должны обращаться в суд против товарищества с требованием возмещения ущерба. Однако есть случаи, когда товарищество не обязано возмещать вред, а за ущерб должен отвечать сам ”пострадавший” квартирособственник. Попробуем разобраться в нюансах, пишет в "МК-Эстонии" юрист KETA ÕIGUSBÜROO Марина Сухнёва.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €
-25% Käekell LACO Atlanta 861919
290,- €
217,50 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
146,30 €
-25% Käekell LACO Helgoland 861989
290,- €
217,50 €

Доставщик пиццы, стриптизер, сторонник Трампа. Что известно о мужчине, отправившем бомбы Обаме, Клинтон и Соросу

28.10.2018
26 октября во Флориде был задержан 56-летний Сизар Сэйок — его обвиняют в рассылке по меньшей мере 14 бомб известным политикам-демократам, в том числе бывшему президенту Бараку Обаме, госсекретарю Хиллари Клинтон, вице-президенту Джо Байдену, нескольким действующим членам конгресса, а также финансисту Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро и бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану (адресованная ему посылка пришла на телеканал CNN), пишет "Медуза".
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: "Йокерит" вырвал победу в "Тондираба" и установил рекорд

28.10.2018
Хоккеисты финского "Йокерита" завершили выступление в Таллинне победой над череповецкой "Северсталью" - 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Решающая шайба в этом матче была заброшена на последней минуте. За ходом встречи в ледовом холле "Тондираба" наблюдали 3950 зрителей.
Подробнее

ГАЛЕРЕЯ: Приболевшая, но все равно ягодка! Наташа Королёва выступила в Таллинне

28.10.2018
28 октября в концертом доме Alexela прошел концерт Наташи Королёвой. Шоу “Магия Л” посвящено важной дате — 25 годам творческой жизни. Королёва исполнила не только новые песни, но и любимые всеми хиты, такие как “Подсолнухи”, “Желтые тюльпаны” и многие другие. А после концерта даже вышла к зрителям и раздала автографы, несмотря на плохое самочувствие.
Подробнее


Драма в Вильнюсе: хозяин уехал, собака осталась сторожить усадьбу

28.10.2018
Жители Вильнюса обеспокоены судьбой оставленной в проданной усадьбе собаки. Собака никуда не уходит от растущего в усадьбе дерева и ждет хозяина. Приближается зима, соседи обеспокоены: сколько это будет продолжаться? Нынешний владелец усадьбы заявил, что все это неправда.
Подробнее

Самые страшные женщины на земле: девы-воительницы государства Дагомея — откуда они взялись и куда делись

28.10.2018
Главной ударной силой африканского государства Дагомея являлись женщины-воительницы. Откуда они взялись и куда делись — в материале “Моей Планеты”.
Подробнее

10 суперпродуктов для женщин старше 45 лет

28.10.2018
Питаться правильно после 45-ти лет важно как никогда. Пищевые потребности для женщин меняются с наступлением определенного возраста, будь то в результате гормональных изменений, вызванных менопаузой, или замедления обмена веществ Кроме того, многие женщины после 45-ти лет нуждаются в меньшем количестве калорий, но зато в дополнительных питательных веществах для поддержания здоровья и благополучия.
Подробнее