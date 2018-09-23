ЗАБАВНОЕ ВИДЕО: В Тартумаа на даче поселилась летучая мышь

Журналистка издания Maaleht обнаружила у себя на даче летучую мышь. Животное облюбовало себе место под плитой на кухне.
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Turundus- ja müügiosakonna juht
EESTI KONTSERT
Tähtaeg: 30.09.2018
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Это только кажется, что осень — пора увядания. На самом деле и почва, и растения продолжают жить своей жизнью. Только она не так заметна, это скорее внутренняя, чем внешняя, скрытая от глаз жизнь. И протекает не так бурно, как летом, пишет DELFI ДОМ&САД. Но, тем не менее, и этот период очень важен для растений, ведь в осенние месяцы они не столько растут, цветут и плодоносят, сколько готовятся к зиме, накапливают в своих клетках полезные вещества, которые помогут им перезимовать. И для этого им требуется особая диета.