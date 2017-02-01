За год зоны отдыха и заповедники RMK посетили рекордное число раз

В 2016 году отмечено 2,3 миллиона посещений зон отдыха и заповедников RMK, что на 100 тысяч больше, чем в 2015 году. Наиболее популярными зонами отдыха были окрестности Таллинна и Ныва, а среди национальных парков — Лахемааский и Соомааский.

По словам заведующей отделом рекреации RMK Марге Раммо росту числа посещений способствовала среди прочего и не очень подходящая погода для пребывания на пляжах и прекрасный грибной год. ”Если небесная канцелярия лишает нас отдыха на пляже, мы с удовольствием отправляемся гулять по туристским тропам или в лес за грибами, — считает Раммо. — И наибольшее число посещений мы отметили в прошлом году в Хаанья, Карула, Аэгвийду и Кырвемаа, а также в районе Тарту и Йыгева”.

RMK построил более 200 туристских троп по всей Эстонии, а среди них наиболее известная — в Таэваскода (Пыльвамаа), на которой зафиксировано 59 152 посещения, за ней идет учебная тропа Раннаметса — Толкусе в Пярнумаа (45 399 посещений), учебная тропа на Вируском болоте в Лахемаа (37 135 посещений) и Рийзаская учебная тропа в Соомаа (25 973 посещения). А кроме того значительно популярнее стала учебная тропа на болоте Мянникярве в Йыгевамаа, которая была открыта после недавней реконструкции.

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Регулярно проводимые RMK исследования посещаемости показывают, что больше всего любят отдыхать на природе люди в возрасте 25 — 44 лет, и женщины чуть больше, чем мужчины. 85 % посетителей утверждают, что пребывание на природе улучшает их социальное, духовное и физическое самоощущение. По продолжительности посещений любители зон отдыха распределяются довольно ровно — 52 % — это дневные посетители, и 48% — ночуют на природе. Почти половина посетителей на вылазку на природу тратят 59 евро — эти деньги они расходуют в местах ночевки и питания, а также на бензозаправках.

RMK предлагает для отдыха на природе 13 зон отдыха в пяти национальных парках и природоохранных зонах по всей Эстонии. В них построены 309 кострищ, 214 туристских троп, 59 палаточных площадок, 28 лесных хижин, 19 лесных домиков и 4 трассы для езды по пересеченной местности. Возможности для походов в природу на 1200 километрах это две ветки длинных туристических маршрутов Оанду — Aэгвийду — Икла (375 километров) и Перакюла — Аэгвийду — Эхиярве (820 км). Предлагая возможности для отдыха на природе, мы исходим из принципа права каждого — государственный лес, то есть лес, который принадлежит всем нам, открыт для посещения любому, кто умеет вести себя на природе.

RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и других многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания. RMK принадлежит также Сагадиский лесной центр, Элиствереский лесной зоопарк, Пылулаское рыбоводческое хозяйство и Тартуский питомник. В RMK работает более 700 человек, а число обеспеченных работой в государственных лесах достигает 5000 человек.