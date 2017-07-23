Ядовитый монстр: как борщевик победил Россию

В поездке на природу в России нельзя забывать об одном очень опасном растении, все шире распространяющемся по территории РФ. Лайф.ру рассказывает об опасности борщевика Сосновского и напоминает, что нужно сделать, чтобы не стать его жертвой.

Ежегодно ожоги в результате контакта с борщевиком в России получает несколько миллионов человек. Редкое лето обходится без сообщений о потере зрения или даже смертях ничего не подозревающих людей, выбравшихся на природу. Страшнейшие фотохимические ожоги, не проходящие по нескольку недель, и даже опасность нарушения структуры хромосом, стоит только соку этого растения попасть на кожу.

На борьбу с ним выделяются миллионы рублей, однако это практически не помогает, и борщевик распространяется по всей стране и соседним государствам. Это растение считается одним из наиболее опасных среди растущих в России. Многие даже считают его биологическим оружием, выращенным для борьбы с дачниками. Всё это борщевик Сосновского.

Сейчас сложно представить, но еще тридцать лет назад борщевик был относительно редко встречающимся растением. Мамам не приходилось рассказывать детям о том, как опасны эти огромные высоченные дудки с белыми шапками цветов наверху. Дачники не тратили на борьбу с ним львиную часть своего времени, а дороги западной части России не украшали огромные, словно оставшиеся после съёмок фантастического фильма, заросли.

Оно само выросло

Сразу стоит оговориться. Увы, но все теории об "инопланетном" происхождении или искусственном создании в качестве оружия не имеют под собой реальной основы. Борщевик существует на нашей планете уже миллионы лет. Один из видов, борщевик сибирский, известен жителям России уже несколько столетий, а первое его упоминание под именем "борщевик" относится к XVI веку.

Тогда он назывался просто борщом и активно употреблялся в пищу, чаще всего под этим названием имели в виду борщевик сибирский. Его молодые побеги добавлялись в пищу, но уже через двести лет названия разъединились. Борщом стали называть суп с добавлением свеклы, а борщевик остался борщевиком.

Несмотря на название, борщевик сибирский растет почти по всей территории России. Именно его или похожий на него борщевик обыкновенный мы чаще всего использовали в детстве для изготовления самых качественных трубок-плевалок. Его полый ствол идеально подходит для создания "духового оружия". Сок борщевика может вызвать воспаление на коже, правда, совсем несильное. Под словом "борщевик" до конца 80-х годов все подразумевали именно это растение, часто встречающееся по лесным опушкам.

Ужас с Кавказа

В 1944 году ботаники Советского Союза добрались до предгорий Кавказа. Именно там новый вид борщевика обнаружила Ида Пановна Манденова, советский и грузинский ботаник-систематик. Новое, пока еще не известное ученым растение было описано и систематизировано. Известный ботаник Дмитрий Иванович Сосновский вовсе не виноват в нашей современной ситуации. Просто найденное растение было названо в его честь — борщевик Сосновского (Heracléum sosnówskyi). Сам же Сосновский изучал природу Кавказа, описал много новых астр и был серьезным специалистом по выращиванию винограда.

Да, кстати, на латыни весь род борщевиков, этих растений семейства зонтичных, имеет название (Herácléum) в честь героя древнегреческих мифов — Геракла. Такое название дал ему шведский ученый Карл Линней еще в XVII веке за быстрый рост и высокие и крепкие стебли. Если бы ученый знал о борщевике Сосновского, легко вымахивающем до трехметровой высоты, то неизвестно еще, какое название он бы ему придумал.

После того как борщевик Сосновского попал в поле зрения ученых, было принято решение культивировать его как силосное растение — на корм скоту. Силос — это такой способ заготовки сочного корма для коров. Измельченную траву закладывают в специальные башни без доступа воздуха, где она перепревает и может храниться несколько лет. Таким образом, даже зимой коровы могут получать вкусный и полезный корм. Почти как трава с пастбища. Естественно, что для заготовления силоса требуются сочные и легко набирающие массу растения.

Борщевик Сосновского подошел по этим параметрам идеально. Он быстро набирает массу, отлично растет в условиях холодного климата. В конце 40-х годов селекционер Петр Вавилов (однофамилец академика) из Института биологии Коми АССР убедил руководство Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ) в том, что восстановить разрушенное войной сельское хозяйство поможет борщевик — источник дешевого и эффективного силоса для кормления скота.

Увы, спустя несколько лет стало понятно, что корм из борщевика получился на редкость плохой. Коровы ели его из-под палки, предпочитая другие растения, молоко после борщевиковой диеты оказалось горьким до такой степени, что употреблять его было невозможно. Кроме того, борщевик повлиял и на репродуктивную систему: все чаще рождались телята-уродцы, коровы становились бесплодными. Почти сразу борщевик прекратили выращивать в качестве корма, но было поздно: ядовитый джинн уже вылетел из своей бутылки.

Ящик Пандоры

Примерно с конца 80-х годов, когда поля начинают зарастать травой, борщевик приступает к своему победному шествию по дорогам и полянам страны. Семенная продуктивность центрального зонтика борщевика на один генеративный побег составляет от 2500 до 3500 семян (а соцветий на особи бывает от 1 до 5, редко — до 11), то есть суммарно порядка 20–35 тысяч семян образует ежегодно одно растение. Борщевик Сосновского резко одичал и принялся с огромной скоростью доминировать над местными видами, совершенно не привыкшими к этому.

И если в лесу или на полях у него почти нет шансов прорвать оборону местной флоры, то вот на недавно распаханных полях, бывших в обработке участках земли, заброшенных фермах борщевику Сосновского раздолье. Достигающие трехметровой высоты растения просто превалируют над окружающей средой, не давая другим видам ни единой возможности. Растения активно занимают берега водоемов, пустыри, полосы отвода дорог. По некоторым данным, в настоящее время только на территории европейской части России борщевиком Сосновского занято более миллиона гектаров.

В настоящее время борщевик прекрасно распространился почти по всей территории запада России. С каждым годом он уходит все дальше — на юг и восток. Есть борщевик Сосновского за Уралом, начали борьбу с ним и в Татарстане. Семена чаще всего перемещаются на колесах автомобилей, вместе с ветром. В результате скорость распространения огромна. В Ленинградской области уже очень мало районов, где пустыри не заняты борщевиком.

И, казалось бы, что плохого в огромных и практически неземных зарослях? Все дело в том, что борщевик — не только идеальный сорняк, раз за разом вырастающий у вас на грядке. Он еще и очень опасен для человека.

Сверхбыстрый загар

Тем, кто еще не сталкивался с борщевиком Сосновского, рекомендуем прочитать это максимально внимательно. Каждый год десятки тысяч человек лечат химические ожоги, полученные в результате контакта с борщевиком. Тысячи человек попадают в больницы, для некоторых встреча с этим растением заканчивается смертью.

Все дело в том, что борщевик фототоксичен. Прозрачный водянистый сок борщевика содержит светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов. Под действием ультрафиолетового излучения они переходят в активную форму, способную вызывать повреждения кожи. После контакта с растением — особенно в солнечные дни — на коже может появиться сильный ожог первой степени. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

Более того, если сок воздействовал через одежду, например носки, волдыри могут появиться позднее, когда вы, к примеру, вечером снимете одежду. Причем для активации достаточно комнатного света. Волдыри, заполненные жидкостью от контакта с соком борщевика, проходят очень долго, они болезненные и плохо заживают.

Грубо говоря, сок растения лишает клетки кожи человека защиты от ультрафиолета. И кожа сгорает даже в пасмурный день за считаные минуты. Причем это не просто покраснение, а серьезный фотохимический ожог. При поражении 80 процентов тела или более наступает смерть.

Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте. Отмечены случаи потери зрения детьми, которые играли с полыми стеблями растения как с подзорными трубами. Причем не всегда необходимо для получения ожога контактировать с соком растения. Часто достаточно просто потрогать листья борщевика Сосновского. В группе риска — дети и горожане, приехавшие отдыхать на природу и не знающие, что это за растение. Есть сотни ужасных историй о том, как листьями борщевика выстилали пол в палатке, прилепляли их на нос от загара и даже использовали вместо туалетной бумаги.

Более того, борщевик опасен не только ожогами. Сок борщевика Сосновского обладает некоторыми патогенными свойствами и при отсутствии фотоактивации (даже если ожога не было). Так, установлено, что сок способен вызывать грубые нарушения структуры хромосом — хромосомные аберрации. Происходит это в основном через повреждение веретена деления (анеугенный эффект). Иначе говоря, сок борщевика Сосновского вызывает мутагенный эффект. Кроме того, было зарегистрировано, что сок угнетает деление клеток (митоз), то есть проявляет митозугнетающую активность.

Вот именно это свойство и не позволило коровам получить удовольствие от силоса из борщевика. Вернее, силос они ели, а потом получали мощнейшую бомбу замедленного действия в желудке.

Группа риска

Что же нужно делать, чтобы не заполучить себе сверхбыстрый загар в виде пузырей по всем местам, куда смог дотянуться сок борщевика? Для начала и по возможности стоит запомнить самому и рассказать детям, как же именно выглядит борщевик, чтобы обходить это растение третьей дорогой.

Это большие зонтики, иногда просто огромные (три метра на бумаге выглядят не особо внушительно, в жизни это просто гигантские растения). Листья борщевика Сосновского светло-зелёного цвета, гладкие, длиной до двух метров. Стебель бороздчато-ребристый, шероховатый, частично ворсистый, пурпурный или с пурпурными пятнами. Во время цветения борщевик выбрасывает соцветия-зонтики с белыми цветами. Кстати, борщевик — отличный медонос, что не извиняет это растение во всех других случаях.

Борщевик наиболее опасен в период цветения. Именно в это время даже прикосновение к листьям может привести к ожогам и волдырям. В остальные периоды наиболее опасен сок растения, поэтому, если соберетесь косить борщевик, стоит позаботиться о максимальной защите.

Если сок борщевика все-таки попал на кожу, нужно как можно быстрее убрать это место со света. Да, сначала нужно не бежать смывать сок, а замотать поражённый участок. Звучит нелогично, но это именно так. Затем нужно при искусственном свете тщательно смыть водой с мылом весь сок, попавший на кожу, и после этого еще минимум двое суток не подставлять данный участок тела солнцу. Да, сок мог уже подействовать на клетки кожи, и, даже если его не осталось на поверхности, фотохимический ожог не заставит себя ждать.

Если ожоги все-таки появились, то стоит показать их врачу, особенно если место поражения достаточно большое.

Сухой борщевик далеко не так опасен. Сока в нем уже нет, а потому можно без опаски дотрагиваться до огромных серых высохших стеблей.

Как уничтожить борщевик?

Как же можно победить борщевик в условиях всей страны? Судя по современному состоянию российского сельского хозяйства, скорее всего, никак. Да, борщевик может распространяться только семенами. С другой стороны, корень растения живет до 12 лет, причем даже при регулярном уничтожении стебля.

Поэтому способов истребления всего два. Нужно убить борщевик до момента высевания семян. Делают это либо выкашивая, а корни уничтожая, либо при помощи глифосата, чаще всего выпускающегося в России под маркой "Раундап". Это неселективный гербицид, поэтому в условиях своего участка проще всего делать борщевику уколы, чтобы гербицид попал внутрь стебля (там он доберется до корней). При уничтожении борщевика вдоль дорог его, как правило, распыляют, что приводит к гибели всего живого на этом месте. Однако, если борщевик не истребить весь, он очень быстро высеется и снова начнёт своё неспешное и молчаливое наступление.

Второй способ — это выкашивание. Тут нужно быть максимально острожным, так как сочные стебли просто брызгают во все стороны при уничтожении. Поэтому без полного костюма химзащиты в эти заросли не стоит и соваться.

Проблема одна: делать это требуется чётко и систематично, внимательно уничтожая все растения, в том числе и самые маленькие. Иначе после высевания семян можно начинать всё сначала. Поэтому и уходят впустую миллионы рублей, выделяемые на истребление борщевика. Если в один год программа есть, то в другой год на нее не хватило средств. Вот так борщевик никуда и не девается.

В Белоруссии с борщевиком борются гораздо основательней. Президент самолично наказывает колхозы, где с ним борются вполсилы или не обращают внимания. Пока в России это не сделают серьезно, на государственном уровне, как большую федеральную программу, толку не будет.

Есть небольшая надежда на создание селективного гербицида, который бы уничтожал только борщевик и был безвредным к другим растениям. Его пытаются сейчас создать сразу в нескольких научных центрах, но пока известий о производстве лекарства против борщевика Сосновского не слышно. Вот и зарастает потихоньку Россия огромными ядовитыми дудками, и сделать ничего не получается.