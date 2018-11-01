Взбешенные жители Ласнамяэ: асфальтобетонный завод в жилом районе — это геноцид и травля народа!

У людей начинаются проблемы со здоровьем:

сильные головные боли и головокружение

астматические приступы

аллергические реакции

проблемы с дыханием

тошнота и рвота

Особенно плохо себя чувствуют люди в возрасте, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, аллергики.

Распространение запаха зависит от силы и направления ветра, начинается рано утром и длится в течении всего дня. Проблема затрагивает следующие улицы района: Mustakivi, Mahtra, Raadiku, Ümera, Sinimäe, Priisle, Linnamäe, Läänemere, Kivila, Kärberi, Virbi, Osmussaare, Anni, Punane, Pae, Pikri, Vikerlase, Vana-Kuuli и другие. Дым и выхлопные газы несёт прямо на школы, детские сады, жилые дома, офисные здания, магазины и так далее.

Установка асфальтобетонного завода вблизи жилого района — это геноцид и травля народа.

Наши обращения в Lasnamäe Linnaosavalitsus не принесли никаких результатов. Было проведено собрание жителей Raadiku на котором присутствовал представитель Марии Юферевой. На наши вопросы и просьбы мы не получили никаких конкретных ответов. Keskkonnainspektsioon взяли пробы воздуха непосредственно в момент работы завода, ожидаем результаты экспертизы. Tallinna Keskkonnaamet так же обещали провести исследование воздуха у школы, которая находится очень близко к заводу.

Мы и наши дети не можем больше дышать опасным для здоровья воздухом. Мы просим закрыть завод в жилом районе НАВСЕГДА.

Мы надеемся на то, что вы примите меры и избавите народ от экологической проблемы.

Если наше государство нас не защитит, мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека.

С уважением, жители Ласнамяэ.