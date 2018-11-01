01.11.2018, 12:21

Взбешенные жители Ласнамяэ: асфальтобетонный завод в жилом районе — это геноцид и травля народа!

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Открытое обращение к правительству ЭР
rus.delfi.ee
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Взбешенные жители Ласнамяэ: асфальтобетонный завод в жилом районе — это геноцид и травля народа!
FOTO: Marko Mumm

Жители крупнейшего столичного района Ласнамяэ вот уже более полутора месяцев ведут безуспешную борьбу с источником невыносимого химического запаха. Они писали руководителям предприятий, встречались со старейшиной Ласнамяэ, обращались в СМИ - но воз, как говорится и ныне там. А "воз" этот настолько токсичный, что жители целого ряда ласнамяэских улиц всерьез опасаются за здоровье себя и своих детей. Отчаявшись найти помощь в соответствующих инстанциях, они были вынуждены прибегнуть к крайнему средству - обратиться через наш портал к правительству Эстонии. Мы приводим обращение полностью.

Официальное обращение к правительству Эстонии.

Мы, жители столичного района Ласнамяэ, обращаемся к правительству Эстонии за помощью в вопросе закрытия асфальтобетонного завода.

В черте города, вблизи жилого района Ласнамяэ работают три асфальтобетонных завода. Один из них открылся 18.09.18 на территории карьера Väo — Verston Ehitus. С его открытием жители ближайших улиц стали чувствовать едкий, резкий и очень сильный запах асфальта/битума/нефти/газа/химии. Запах проникает в помещения даже при закрытых окнах. При производстве асфальта выделяется дым/выхлопные газы, состав которых является ядовитым.

”Все стадии приготовления асфальтобетона сопровождаются выделением вредных веществ в атмосферу. Загрязняющие вещества, попадающие в биосферу в результате деятельности асфальтобетонного завода, оказывают негативное воздействие на живые организмы. В биосферу поступают вещества, оказывающие негативное воздействие на организм человека. К таким веществам, в первую очередь, относятся углеводороды, диоксид серы, монооксид углерода, оксиды азота, сажа. Эти вещества вызывают заболевания дыхательных путей, кожные и раковые заболевания” — источник.

У людей начинаются проблемы со здоровьем:

  • сильные головные боли и головокружение
  • астматические приступы
  • аллергические реакции
  • проблемы с дыханием
  • тошнота и рвота

Особенно плохо себя чувствуют люди в возрасте, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, аллергики.

Распространение запаха зависит от силы и направления ветра, начинается рано утром и длится в течении всего дня. Проблема затрагивает следующие улицы района: Mustakivi, Mahtra, Raadiku, Ümera, Sinimäe, Priisle, Linnamäe, Läänemere, Kivila, Kärberi, Virbi, Osmussaare, Anni, Punane, Pae, Pikri, Vikerlase, Vana-Kuuli и другие. Дым и выхлопные газы несёт прямо на школы, детские сады, жилые дома, офисные здания, магазины и так далее.

Установка асфальтобетонного завода вблизи жилого района — это геноцид и травля народа.

ТОП

Наши обращения в Lasnamäe Linnaosavalitsus не принесли никаких результатов. Было проведено собрание жителей Raadiku на котором присутствовал представитель Марии Юферевой. На наши вопросы и просьбы мы не получили никаких конкретных ответов. Keskkonnainspektsioon взяли пробы воздуха непосредственно в момент работы завода, ожидаем результаты экспертизы. Tallinna Keskkonnaamet так же обещали провести исследование воздуха у школы, которая находится очень близко к заводу.

Мы и наши дети не можем больше дышать опасным для здоровья воздухом. Мы просим закрыть завод в жилом районе НАВСЕГДА.

Мы надеемся на то, что вы примите меры и избавите народ от экологической проблемы.
Если наше государство нас не защитит, мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека.

С уважением, жители Ласнамяэ.

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