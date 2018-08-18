Выезд: Почему лучшая машина для поездки по Кырвемаа — это маленький кабриолет, хоть на нем никуда и не доберешься

Почему бы тогда не отправиться вовсе пешком или на велосипеде? Мы, разумеется, так и советуем сделать, однако всегда то времени нет, то желания, то вы находитесь не в самой лучшей форме. Если ехать медленно, то можно отправиться в путешествие и на автомобиле.

Просто отправляйтесь в путь

Поездку стоит начать от туристического и лыжного центра Кырвемаа. Подкрепитесь, расспросите местных жителей о пунктах назначения и дорожных условиях и составьте общий маршрут.

Мы планировали посетить несколько самых известных мест (пустошь Юсси, Паукъярв, мост Ору), понятия не имея, как туда добираться на автомобиле.

Конкретного маршрута тоже не было, так как не все дороги проходимы, а Google Maps не в курсе расположения всех шлагбаумов, да и вообще не стоит вводить себя в состояние стресса. Просто выделите несколько часов на приключения.

Как мы не попали в пустошь Юсси

Первым делом мы попытались поехать в пустошь Юсси. Андрес Тыниссон в 2000 году так писал в журнале ”Loodus”:

”В давние и холодные времена отступающий ледник сделал здесь длительную остановку. Вытекающие из ледовых расщелин и каналов талые воды нагромоздили здесь бесчисленные бугры, холмы, гряды и всевозможные другие выпуклости рельефа, которыми так богаты окрестности Юсси.”

Фотография: Марко Вайну, Википедия

Еще в 1920-х годах эти места были покрыты сосновым лесом, но уже в годы первой республики открыли очарование, которое несет с собой сплошная вырубка. После второй мировой войны Советская армия решила превратить это место в стрелковый полигон, из-за чего молодой лес здесь не вырос, и в самом центре леса Кырвемаа образовалась большая и холмистая пустошь.

На самом деле, если оставить трагические причины ее появления в стороне, то на сегодняшний день это очень красивое место. Путешествуя по пустоши, особенно в жаркий летний день, можно представить себе гораздо более гористые места, чем Эстония.

Предыдущее утверждение опирается на опыт пешего путешествия, совершенного несколько лет назад, поскольку на сей раз в пустошь Юсси мы так и не попали. Разумеется, мы и не намеревались проехать по пустоши на автомобиле, но как-то умудрились пропустить конец дороги, откуда за разумное время можно было бы добраться и пешком до пункта назначения.

Как мы не попали в Паукъярве

Ну что ж, отправимся тогда любоваться болотом и смотровой вышкой Паукъярве. Совершенно другая природа и другой биоценоз, чем в пустоши Юсси.

Приходится горестно признать, что и туда мы не попали. Причина явствует из приведенной ниже фотографии. Мы поняли, что такое обилие людей никак не соответствует нашему желанию уединения на природе и единения с ней.

Парковка Каскиксилла

В то же время путешествовавшие на велосипедах друзья говорили, что возле смотровой вышки Паукъярве в то утро состоялся настоящий ”певческий праздник”. Это значит, что утром следующего после проводимых одним предприятием летних дней, их участники стали потихоньку собираться и сворачивать лагерь. Плюс еще такие путешественники по выходным, как мы. Ничего трагического или неприятного, просто очень много народа.

Хотя мест, куда мы не попали, было пройдено (не пройдено?) только два, с момента нашего старта прошел уже целый час. Мы решили держать путь в направлении водохранилища Соодла, чтобы выбраться из Кырвемаа. Если верить карте, то никакой возможности проехать в северном направлении, то есть на шоссе Таллинн-Нарва, не предвиделось. Очевидно, причина — преграждавшее путь большое болото.

В ходе поездки бывали ситуации, когда нам очень пригодился бы большой и мощный внедорожник, а бывали и ситуации, когда мы были благодарны судьбе, что у нас нет большого и мощного внедорожника. Причина — разрушенный мост, который сделал дальнейшее передвижение на Mazda невозможным.

Ехать по уже пройденному маршруту мы не хотели, поэтому выбрали третий путь, через мост Ору. К слову сказать, их два: один очень древний, по которому можно перемещаться только пешком. Второй — это автомобильный мост Ору. Во всяком случае, был когда-то.

На чем вы предпочли бы проехать по этому мосту — на двухтонном внедорожнике или на спортивном купе весом в одну тонну? Особенно на таком, у которого нет верха. Поскольку конструкции, поддерживающие мост, казались крепкими, мы решили рискнуть…

Мост благополучно переехали, движемся дальше. Мы видели выезжающую из леса кавалькаду внедорожников, часть деталей которых по ходу движения отлетала куда-то за пни. Несмотря на это, компания была полна энтузиазма, а наш красный маленький спортивный автомобиль являл собой отрадный контраст их грязным внедорожникам.

Как мы не выбрались из Кырвемаа

Опять пришло время строить планы и обратиться к Google Maps. Неутомимое картографическое приложение направило нас к водохранилищу Соодла, которое находится почти у шоссе Пийбе. К сожалению, дорога была преграждена шлагбаумом, и нам пришлось вернуться на уже пройденный маршрут. Но мы ничуть не печалились, так как природа по-прежнему была полна красотой и благоуханна.