Все в лес! RMK и в этом году зовет выбрать елку на праздники

По словам главного лесничего RMK Андреса Сеппа, не надо думать, что вывозя из леса свою ёлку, вы причиняете ему какой-то вред, и поэтому лучше предпочесть вредную для окружающей среды пластмассовую ёлку. ”Если ёлка выбрана в правильном месте, то вы вырубаете дерево, которое всё равно не имеет шансов вырасти большим. Его же вырубают либо по обочинам канав, либо в процессе очистки территорий под линиями электропередач, либо оно ютится в тени старого леса. Так пусть лучше такие ёлки порадуют нас и наших близких в период рождественского умиротворения. Совместная вылазка в лес — это еще и удовольствие от совместно проведенного времени, можно порадоваться румянцу на щеках и почувствовать, что наши общие леса находятся в хороших руках”, — считает Сепп.

RMK создал мобильное приложение, которое облегчает всю процедуру приобретения своей ёлки, с его помощью легко определить местонахождение государственного леса, познакомиться с условиями и заплатить за дерево. Точные указания, карта государственных лесов и другая важная информация собрана по адресу www.rmk.ee/jolka.

Прежде чем ехать в лес, познакомьтесь с картой государственных лесов на сайте RMK или в мобильном приложении. Рубить елки в частных лесах или природоохранных зонах нельзя. Пользователи смартфонов с помощью этого приложения, будучи в лесу, легко могут убедиться в том, что находятся именно в государственном лесу, где нет природоохранных ограничений и можно спилить ёлку.