Все в лес! RMK и в этом году зовет выбрать елку на праздники

Центр управления государственными лесами (RMK) и в нынешнем году предлагает перед рождественскими праздниками всем и каждому отправиться в лес за своей ёлкой, сказано в пресс-релизе.
По словам главного лесничего RMK Андреса Сеппа, не надо думать, что вывозя из леса свою ёлку, вы причиняете ему какой-то вред, и поэтому лучше предпочесть вредную для окружающей среды пластмассовую ёлку. ”Если ёлка выбрана в правильном месте, то вы вырубаете дерево, которое всё равно не имеет шансов вырасти большим. Его же вырубают либо по обочинам канав, либо в процессе очистки территорий под линиями электропередач, либо оно ютится в тени старого леса. Так пусть лучше такие ёлки порадуют нас и наших близких в период рождественского умиротворения. Совместная вылазка в лес — это еще и удовольствие от совместно проведенного времени, можно порадоваться румянцу на щеках и почувствовать, что наши общие леса находятся в хороших руках”, — считает Сепп.
RMK создал мобильное приложение, которое облегчает всю процедуру приобретения своей ёлки, с его помощью легко определить местонахождение государственного леса, познакомиться с условиями и заплатить за дерево. Точные указания, карта государственных лесов и другая важная информация собрана по адресу www.rmk.ee/jolka.
Прежде чем ехать в лес, познакомьтесь с картой государственных лесов на сайте RMK или в мобильном приложении. Рубить елки в частных лесах или природоохранных зонах нельзя. Пользователи смартфонов с помощью этого приложения, будучи в лесу, легко могут убедиться в том, что находятся именно в государственном лесу, где нет природоохранных ограничений и можно спилить ёлку.
В лесу надо непременно следовать правилам вывоза ёлки. Её можно вырубать там, где ель не имеет шансов вырасти большой: по обочинам дорог и канав, под линиями электропередач и в тени старого леса. Ни в коем случае не вырубайте ели в молодняках, где они были высажены людьми. Лесной молодняк вы определите по тому, как деревья посажены в строгом порядке, они ухожены и в основном одного роста.
За ёлку можно заплатить посредством интернет-перечисления или использовать мобильный платёж — заплатить надо до того, как вы вырубите дерево. Его стоимость зависит от высоты: до одного метра ёлочка стоит три евро, 1-2-метровая — восемь евро и 2-3-метровая — 13 евро. В этом году разрешено вывозить из государственных лесов и 4-5-метровые ели, которые стоят, соответственно, 23 и 30 евро.
Отправляясь в лес, захватите с собой пилу или топор и оденьтесь по погоде. Привезённую ёлку перед тем, как занести в дом, следует некоторое время подержать в прохладном помещении: в коридоре или в гараже. После этого дерево дольше простоит свежим. На сайте RMK вы найдет и более подробные советы, как обращаться с ёлкой.