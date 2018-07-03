Вооружаемся ведрами! В эстонских лесах уже появились лисички

Сообщения о лисичках уже несколько дней поступают из разных уголков Эстонии, пишет Maaleht.

"Один знакомый опубликовал на Facebook фото с лисичками. Я взяла чашку и пошла за баню на разведку. И нашла!” — говорит Марит Уммелас, у которой есть дача в Вильяндимаа. Обычно лисички появляются там к середине июля, но в этом году ей удалось собрать немного уже в последние минувшего месяца.

Дошли грибы и до рынков: 28 июня на рынке Балтийского вокзала собранные в Сетомаа лисички можно было приобрести за 29 евро за килограмм.