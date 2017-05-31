Волонтеры спасли от смерти 8700 жаб и лягушек

С помощью неравнодушных людей от гибели спасено 8700 земноводных – жаб, травяных лягушек, остромордых лягушек и тритонов, сообщает Фонд природы Эстонии (ELF) и от всей души благодарит всех, кто в этом году участвовал и материально поддерживал акцию «Спасение лягушек».

Спасательные толоки этой весной были проведены в 17 местах при участии 337 волонтеров. Хотя миграция лягушек в этом году началась неожиданно рано, из-за холодной весны она приостановилась, а затем растянулась на несколько месяцев.

На некоторых участках шоссе земноводные были замечены в дневное время, т.к. в вечернее время погода для миграции была слишком холодная. Это необычная ситуация, поскольку лягушки и жабы — сумеречные животные. В этом году по сравнению с обычным ходом миграции к местам размножения мигрировало значительно меньше лягушек.

Акция ”Спасение лягушек” прошла столь успешно благодаря помощи волонтеров, спонсоров и автовладельцев. ”Мы хотим поблагодарить прежде всего всех волонтеров, которые несмотря на усталость и холод вечерами спасали ляшушек из-под колес. Также мы благодарим всех заботливых людей, которые поддержали проведение толок материально в благотворительной среде Hooandja, сообщали о местах миграции земноводных, а также снижали скорость или объезжали места миграции лягушек и жаб, чтобы сохранить их ценные жизни”, — сообщила руководитель акции ”Спасение лягушек” Кристина Кюбарсепп.

Период миграции земноводных длился со 2 апреля по 14 мая. Самая оживленная миграция прошла в Таллинне на улице Астангу, где с помощью волонтеров было спасено 1680 лягушек — их аккуратно перенесли через проезжую часть в ведрах. В Лейе-Ойу спасли 1392, в Ихасте 1344 и в Поркуни 1132 земноводных.

Фонд природы Эстонии помимо акции по спасению лягушек этой весной организовал и другие мероприятия. В начале весны сотрудники организации поделились наработками с Литовским фондом природы, чтобы толоки по спасению земноводных проходили и там. Совместно с Тартуским домом природы был организован вечерний киносеанс на тему спасения лягушек, а 29 мая в Таллинском зоопарке отметили международный день лягушки.

Цель инициативы ”Спасение лягушек” заключается в том, чтобы спасти от смерти гибнущих под колесами автомобилей на шоссе лягушек и жаб, которые устремляются после зимней спячки к водоемам с целью размножения. Акция проводится также с целью повышения осведомленности населения на тему ценности жизни земноводных и их образа жизни.

Помочь спасти лягушек и жаб от смерти могут как толоки по спасению, так и более внимательное вождение автомобиля на опасных участках шоссе. В отдаленной перспективе установить на этих участках надежные и хорошо спроектированные туннели. За шесть лет существования спасательных толок волонтеры спасли 82 000 жизней земноводных.

В этом году толоки в благотворительной среде материально поддержали 238 человек.