19.06.2018, 16:29

Внимание, любители природы! RMK организует крупнейший за всю историю всеэстонской поход

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rus.delfi.ee
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Внимание, любители природы! RMK организует крупнейший за всю историю всеэстонской поход
Siim Lõvi

В ознаменование 100-летия Эстонии RMK с 6 по 25 августа проводит грандиозный совместный поход. В нем смогут принять участие 700 человек. По различным туристическим маршрутам, которые начинаются в шести разных отправных точках страны, участники похода пройдут в общей сложности 1800 километров, сообщает RMK.

Походы делятся на этапы, в начально и конечном пункте которых можно будет подключиться к походу или выйти из него. Присоединиться к всеобщему походу можно на один или несколько отрезков, а можно и на весь отдельный этап. Походы под началом руководителей стартуют из Каукси, Эхиярве, Пенийыэ, Перакюла, Икла и Оанду, и все они завершатся в одной точке — столице туризма Аэгвийду. Здесь же состоится и заключительный праздник.

Возглавляют группы опытные руководители походов. На маршруте туристы познакомятся с историческими и природными достопримечательностями, а по вечерам будут организованы музыкальные мероприятия. Для участия в большом всеобщем походе RMK необходимо зарегистрироваться до 30 июня или до того времени, пока есть свободные места.

По словам заведующей рекреационным отделом RMK Марге Раммо, сейчас подготовка к всеобщему походу в самом разгаре. ”На этот раз мы рекомендуем людям спланировать свой отпуск таким образом, чтобы вписаться в новый необычный формат, принять участие в походе и получить уникальный опыт”, — рекомендует Марге Раммо.

”Походами руководят опытные специалисты, например, легендарный альпинист и природовед Алар Сикк проведет 627-ми километровый поход из Эхиярве в Аэгвийду. На многих этапах уже нет свободных мест, но ещё есть возможность подключиться к походу на отдельных отрезках.

Свободные места есть на этапе из Перакюла в Аэгвийду на отрезке от Падизе до Вийгинги, на этапе Пенийыэ — Аэгвийду — на отрезке о Вана — Вигала — Рабивере, на этапе Эхиярве — Аэгвийду на отрезке Пиуза — Кантси и на этапе Икла — Аэгвийду на отрезке Кыртси — Тырамаа — Хийевески.

Маршрут проходит по маркированным туристическим тропам RMK. Каждую группу возглавляют два руководителя, которые позаботятся о том, чтобы путешествие прошло слаженно и интересно. Ночевки устраиваются на палаточных площадках с местами для костров. Спать придется в палатках во взятых участниками похода с собой спальных принадлежностях. RMK организует транспорт для доставки участников в официальные пункты начала похода и обратно.

ТОП

По обочинам трех туристических троп RMK, которые пересекают всю страну, отмечены 100 интересных мест, в которых за 100-летнюю историю Эстонии происходили важные события. Кроме того готовится мобильное приложение RMK100, в котором будет собрана вся информация о походе и культурно-исторических объектах на его маршруте, а также различные игры.

Стоимость одного дня похода — 9 евро, а для детей от 7 до 13 лет — 5 евро. В цену включены услуги руководителя похода, транспортировка к месту начала и от места завершения похода, ежедневное трехразовое питание, а также транспортировка снаряжения и велосипедов.

Более подробная информация об участках похода и регистрации здесь: www.rmk100.ee

Этапы всеобщего похода

6 — 25 августа Эхиярве — Аэгвийду

Это самый длинный этап. Он продолжается 20 дней и протяженность его 627 километров. Руководитель — Алар Сикк.

На маршруте — Карулаский национальный парк, Пиузаские пещеры, Суур и Вяйке Таэваскода, пески Тиналийва, Вылингиские источнки. Этап разделён на пять отрезков.

12 — 25 августа Каукси-Аэгвийду

Этап длиной 396 км и длится две недели. Руководитель — Андре Каур.

На маршруте — Чудское озеро, Агусалуские дюны, Валастеский водопад и Северо-Эстонский глинт, Неэрутиские холмы. Этап разделён на четыре отрезка.

16 — 25 августа Перакюла-Аэгвийду

Этап длиной 188 километров и продолжительностью десять дней. Руководитель — Тыну Пихельгас.

На маршруте — Перакюлаское побережье, озеро Румму, Саулаские источники. Этап разделён на три участка.

17 — 25 августа Икла -Аэгвийду

Этап длиной ровно в 300 километров и продолжительностью в девять дней. Руководитель — Кайди Йыэсалу.

На маршруте — песчаное побережье бухты Лийви, сосновые боры в Пярнумаа, пойменные леса в Лайксааре, Соомааский национальный парк, Хюпасаареское и Лоосалуское болота, Паункюлаское водохранилище. Этап разделён на три отрезка.

18 — 25 августа Пенийыэ — Аэгвийду

Этап длиной 211 километров и продолжительностью 8 дней. Руководитель — Маарья-Мирьям Раясаар.

На маршруте — Матсалуский национальный парк, пойменные луга реки Касари, олений парк в Вана-Вигала, Мярьямааские карстовые пещеры, Паункюлаские холмы. Этап разделён на 4 участка.

19 — 25 августа Оанду -Аэгвийду

Этап начинается от Оандуского гостевого центра, и его протяженность составляет 77 километров, а продолжительность — 7 дней. Руководители — Тийна и Яак Нельяндик.

На маршруте — Лахемааский национальный парк, Ныммевески и Вазаристиский водопад, Вируское болото, Кынну — Суурсоо, Паукъярвеский друмлин, Юссиский сосновый бор. Этот этап проходят только пешком, поэтому присоединиться к походу или покинуть его можно в любой день.

Все этапы смотрите на сайте: www.rmk100.ee/ru

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