Внимание, любители природы! RMK организует крупнейший за всю историю всеэстонской поход

”Походами руководят опытные специалисты, например, легендарный альпинист и природовед Алар Сикк проведет 627-ми километровый поход из Эхиярве в Аэгвийду. На многих этапах уже нет свободных мест, но ещё есть возможность подключиться к походу на отдельных отрезках.

Свободные места есть на этапе из Перакюла в Аэгвийду на отрезке от Падизе до Вийгинги, на этапе Пенийыэ — Аэгвийду — на отрезке о Вана — Вигала — Рабивере, на этапе Эхиярве — Аэгвийду на отрезке Пиуза — Кантси и на этапе Икла — Аэгвийду на отрезке Кыртси — Тырамаа — Хийевески.

Маршрут проходит по маркированным туристическим тропам RMK. Каждую группу возглавляют два руководителя, которые позаботятся о том, чтобы путешествие прошло слаженно и интересно. Ночевки устраиваются на палаточных площадках с местами для костров. Спать придется в палатках во взятых участниками похода с собой спальных принадлежностях. RMK организует транспорт для доставки участников в официальные пункты начала похода и обратно.

По обочинам трех туристических троп RMK, которые пересекают всю страну, отмечены 100 интересных мест, в которых за 100-летнюю историю Эстонии происходили важные события. Кроме того готовится мобильное приложение RMK100, в котором будет собрана вся информация о походе и культурно-исторических объектах на его маршруте, а также различные игры.

Стоимость одного дня похода — 9 евро, а для детей от 7 до 13 лет — 5 евро. В цену включены услуги руководителя похода, транспортировка к месту начала и от места завершения похода, ежедневное трехразовое питание, а также транспортировка снаряжения и велосипедов.

Более подробная информация об участках похода и регистрации здесь: www.rmk100.ee

Этапы всеобщего похода

6 — 25 августа Эхиярве — Аэгвийду

Это самый длинный этап. Он продолжается 20 дней и протяженность его 627 километров. Руководитель — Алар Сикк.

На маршруте — Карулаский национальный парк, Пиузаские пещеры, Суур и Вяйке Таэваскода, пески Тиналийва, Вылингиские источнки. Этап разделён на пять отрезков.

12 — 25 августа Каукси-Аэгвийду

Этап длиной 396 км и длится две недели. Руководитель — Андре Каур.

На маршруте — Чудское озеро, Агусалуские дюны, Валастеский водопад и Северо-Эстонский глинт, Неэрутиские холмы. Этап разделён на четыре отрезка.

16 — 25 августа Перакюла-Аэгвийду

Этап длиной 188 километров и продолжительностью десять дней. Руководитель — Тыну Пихельгас.

На маршруте — Перакюлаское побережье, озеро Румму, Саулаские источники. Этап разделён на три участка.

17 — 25 августа Икла -Аэгвийду

Этап длиной ровно в 300 километров и продолжительностью в девять дней. Руководитель — Кайди Йыэсалу.