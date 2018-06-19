Внимание, любители природы! RMK организует крупнейший за всю историю всеэстонской поход

В ознаменование 100-летия Эстонии RMK с 6 по 25 августа проводит грандиозный совместный поход. В нем смогут принять участие 700 человек. По различным туристическим маршрутам, которые начинаются в шести разных отправных точках страны, участники похода пройдут в общей сложности 1800 километров, сообщает RMK.
Походы делятся на этапы, в начально и конечном пункте которых можно будет подключиться к походу или выйти из него. Присоединиться к всеобщему походу можно на один или несколько отрезков, а можно и на весь отдельный этап. Походы под началом руководителей стартуют из Каукси, Эхиярве, Пенийыэ, Перакюла, Икла и Оанду, и все они завершатся в одной точке — столице туризма Аэгвийду. Здесь же состоится и заключительный праздник.
Возглавляют группы опытные руководители походов. На маршруте туристы познакомятся с историческими и природными достопримечательностями, а по вечерам будут организованы музыкальные мероприятия. Для участия в большом всеобщем походе RMK необходимо зарегистрироваться до 30 июня или до того времени, пока есть свободные места.
По словам заведующей рекреационным отделом RMK Марге Раммо, сейчас подготовка к всеобщему походу в самом разгаре. ”На этот раз мы рекомендуем людям спланировать свой отпуск таким образом, чтобы вписаться в новый необычный формат, принять участие в походе и получить уникальный опыт”, — рекомендует Марге Раммо.