ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Как на Пальяссааре очищают воду от того, что таллиннцы выбрасывают в канализацию

В первом квартале этого года на очистной станции Пальяссааре из сточных вод было извлечено почти на 40% больше объема мусора, чем в прошлом году за тот же период. Выбрасывают — все! Даже то, что на первый взгляд просто не поместится в трубу.

Мы отправились на Пальяссааре, чтобы узнать, как выглядит технологический процесс очистки воды, осмотреть оборудование и побеседовать с технологом.

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Выбрасывание мусора в унитаз может спровоцировать серьезные проблемы закупорки канализационного трубопровода, и в худшем случае привести к загрязнению окружающей среды.

По словам руководителя станции очисти сточных вод Пальяссааре Тины Кярнер, тенденция заставляет беспокоится и указывает на необходимость вновь и вновь просвещать наших потребителей.

”Унитаз все чаще используют в качестве помойного ведра. Помимо того, что в итоге это усложняет процесс очистки сточных бытовых вод, это несет за собой серьезные засоры в домашних хозяйствах, и для устранения которых просто помпы не достаточно. Мы не устаем повторять, что остаткам пищи и гигиеническим средствам не место в канализации,” — подчеркивает представитель водоканала. Также напоминаем, что в унитаз нельзя бросать бумажные полотенца, так как в зависимости от бумаги, они не так быстро разлагаются.

Каждый год на станцию очистки сточных вод попадает ориентировочно 600 тонн отходов, которые необходимо извлечь в процессе очистки. Только в этом году за первый квартал было отделено 250 тонн мусора. Часть отходов не достигает станции, так как оседает на дне трубопровода.

Остатки пищи необходимо выбрасывать в предназначенные для этого места для биологических отходов или использовать компост. При отсутствии данных возможностей остатки пищи следует выбрасывать вместе со смешанным мусором в общий контейнер. При попадании жиров в трубопровод образуется плотный слой, к которому со временем начинает прилипать все остальное, что не должно оказываться в канализации.

В унитаз нельзя выбрасывать ватные палочки, предметы женской гигиены, ватные диски для снятия макияжа, детские подгузники, полиэтиленовые пакеты, обертки от конфет, упаковки, пластмассовые предметы, волосы, средства контрацепции, лекарства, кости, жир, кофейную гущу, и прочие другие пищевые остатки, хозяйственную бумагу, жвачку, осколки стекол, спички, лезвия от бритвы, детские игрушки, старую химию, кошачий песок и прочее подобное.

При устранении канализационного засора в некоторых случаях может помочь помпа. Химические средства для устранения засоров предприятие не советует использовать, во-первых, потому что особой помощи при ликвидации засора от них нет, и, во-вторых, концентрированные средства в перспективе изнашивают уплотнители труб.

На очистной станции Пальяссааре проходят очистку сточные бытовые и ливневые воды города Таллинна и близлежащих волостей. Процесс очистки длится приблизительно сутки, 24 часа, начиная с момента, как загрязненные воды поступают на станцию, и до момента, когда очищенные воды отводят в море. Этот процесс вносит значительный вклад в чистоту Балтийского моря и защиту окружающей среды. В среднем за сутки станция очистки сточных вод Пальяссааре очищает 120 000 м3 сточных вод.