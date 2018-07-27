ВИДЕО: Жара заставила летучую мышь пробраться во двор к людям, чтобы испить воды

Вчера во двор дома семьи из Хаапсалу прилетела летучая мышь и стала пить воду из тарелки, пишет Maaleht.
Смотрите ролики!
Вчера во двор дома семьи из Хаапсалу прилетела летучая мышь и стала пить воду из тарелки, пишет Maaleht.
Смотрите ролики!
Group director for information technology
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