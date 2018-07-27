27.07.2018, 20:30

ВИДЕО: Жара заставила летучую мышь пробраться во двор к людям, чтобы испить воды


rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Жара заставила летучую мышь пробраться во двор к людям, чтобы испить воды
Foto: Erakogu/kollaaž videokaadrist

Вчера во двор дома семьи из Хаапсалу прилетела летучая мышь и стала пить воду из тарелки, пишет Maaleht.

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