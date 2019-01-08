08.01.2019, 14:50

ВИДЕО | Загадка природы: на реке Вигала появилось вращающееся ледяное колесо

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rus.delfi.ee
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Каждые несколько лет на реке Вигала в Рапламаа, между мызовым парком Вана-Вигула и священной рощи, появляется вращающееся ледяное колесо.


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