Ökosüsteem
08.06.2017, 12:30

ВИДЕО: В Таллиннском зоопарке детеныш носорога учится ходить и познает мир

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rus.delfi.ee
EST

3 июня в Таллиннском зоопарке у самки носорога по кличке Кибиби родился детеныш. Теперь малыш учится ходить и с интересом изучает все вокруг.

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