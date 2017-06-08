ВИДЕО: В Таллиннском зоопарке детеныш носорога учится ходить и познает мир

3 июня в Таллиннском зоопарке у самки носорога по кличке Кибиби родился детеныш. Теперь малыш учится ходить и с интересом изучает все вокруг.
Tallinn, Квартира, 100 000 EUR
Tallinn, Квартира, 135 000 EUR
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3 июня в Таллиннском зоопарке у самки носорога по кличке Кибиби родился детеныш. Теперь малыш учится ходить и с интересом изучает все вокруг.
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