ВИДЕО: Три медвежонка перебегают дорогу в Ляэнемаа

Проезжая Валгеристи вчера вечером, ветеринар из Пийрсалу заметила троих милых медвежат, перебгавших дорогу, и успела заснять их побег.
Tallinn, Квартира, 95 000 EUR
Jõelähtme vald, Земля, 149 000 EUR
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Проезжая Валгеристи вчера вечером, ветеринар из Пийрсалу заметила троих милых медвежат, перебгавших дорогу, и успела заснять их побег.
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