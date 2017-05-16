Ökosüsteem
16.05.2017, 15:40

ВИДЕО: Три медвежонка перебегают дорогу в Ляэнемаа

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rus.delfi.ee
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Проезжая Валгеристи вчера вечером, ветеринар из Пийрсалу заметила троих милых медвежат, перебгавших дорогу, и успела заснять их побег.

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