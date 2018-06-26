26.06.2018, 16:32

ВИДЕО: Спасенные на Ярвевана теэ лебедята оправляются от пережитого

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Спасенные на Ярвевана теэ лебедята оправляются от пережитого
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Около двух недель назад на Ярвевана теэ были замечены лебедята, оставшиеся без родителей. Благодаря неравнодушным людям они были спасены и теперь отходят от пережитого под присмотром Союз защиты животных Эстонии.

По словам главы Харьюмааского отделения союза Эйно Роозиокса, растить лебедят — дело нелегкое. Им нужно много тепла и заботы. Кормить их тоже тяжело. Поскольку едят они неохотно, приходится постоянно следить за тем, чтобы их стул был в норме.

Поддержать лебедят можно, совершив пожертвование:

Номер счета: EE952200221067573100 (Swedbank)
Получатель: Eesti Metsloomaühing
Пояснение: Järve luigepojad или Metsloomade ravi- ja toidukulude katteks

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