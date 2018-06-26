ВИДЕО: Спасенные на Ярвевана теэ лебедята оправляются от пережитого

Около двух недель назад на Ярвевана теэ были замечены лебедята, оставшиеся без родителей. Благодаря неравнодушным людям они были спасены и теперь отходят от пережитого под присмотром Союз защиты животных Эстонии.
По словам главы Харьюмааского отделения союза Эйно Роозиокса, растить лебедят — дело нелегкое. Им нужно много тепла и заботы. Кормить их тоже тяжело. Поскольку едят они неохотно, приходится постоянно следить за тем, чтобы их стул был в норме.
Поддержать лебедят можно, совершив пожертвование:
Номер счета: EE952200221067573100 (Swedbank)
Получатель: Eesti Metsloomaühing
Пояснение: Järve luigepojad или Metsloomade ravi- ja toidukulude katteks