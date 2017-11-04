04.11.2017, 15:52

ВИДЕО: Семья лосей грациозно мчится вдоль дороги


rus.delfi.ee
EST

Читатель Delfi снял очень милое видео, на котором величавая семья лосей бежит рысью по обочине шоссе Таллинн-Тарту в районе Пуурмани.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии