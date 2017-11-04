ВИДЕО: Семья лосей грациозно мчится вдоль дороги

Читатель Delfi снял очень милое видео, на котором величавая семья лосей бежит рысью по обочине шоссе Таллинн-Тарту в районе Пуурмани.
Rae vald, Рядный дом, 179 000 EUR
Tallinn, Квартира, 319 000 EUR
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Читатель Delfi снял очень милое видео, на котором величавая семья лосей бежит рысью по обочине шоссе Таллинн-Тарту в районе Пуурмани.
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