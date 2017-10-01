ВИДЕО: С наступлением осени молодые лисы все чаще приходят к людям

С наступлением осени владельцы частных домов и хуторов все чаще видят в своих дворах молодых лисов, пишет Maaleht.

По словам природоведа Вахура Сеппа, если лисенок замечен во дворе в середине августа или сентябре, то речь, скорее всего, идет о начинающей самостоятельную жизнь особи. Лисиц в Эстонии много, поэтому ”выдворенные” со старых территорий животные отправляются в населенные пункты. Если их первый опыт будет положительным и они не увидят угрозы, то в последствии будут вести себя довольно фривольно, причиняя людям неудобства и подвергая опасности себя.

