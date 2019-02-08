ВИДЕО: Рыбы гибнут подо льдом из-за нехватки кислорода — люди особо помочь не могут(10)
Этой зимой в озере Кянгямяэ в Вырумаа из-за нехватки кислорода погибло и погибнет еще много рыб и раков, пишет Maaleht.
Этой зимой в озере Кянгямяэ в Вырумаа из-за нехватки кислорода погибло и погибнет еще много рыб и раков, пишет Maaleht.
По словам специалиста Департамента окружающей среды Аймара Ракко, это обычный природный процесс и люди особо помочь не могут. ”Для обеспечения притока кислорода мы пытались делать во льду дырки, но из-за морозов они довольно быстро затягиваются и обмен веществ между двумя средами прекращается”, — говорит он и добавляет, что даже если дыры и остаются открытыми более продолжительное время, обеспечение кислородом все равно происходит довольно локально.
Тем не менее, человек может облегчить рыбам жизнь, если не будет при движении по льду создавать слишком много шума.
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