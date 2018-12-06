ВИДЕО| Робот-курьер вызвал неразбериху на пешеходном переходе в Мустамэ и получил пинок от прохожего

Читатель продолжил:" Владельцы роботы должны бы объяснить всем алгоритм их работы. Когда он едет по дороге? Нужно ли ему уступать? также в ролике виден неприятный момент, когда прохожий решил "подбодрить" робота пинком по корпусу".

Пресдтавитель фирмы Staship рассказал в понедельник порталу Kasulik, что во время движения робот-курьер сам удостоверяется в своей безопасности и не рискует зря. То же происходит и при пересечении дороги по переходу - робот дожидается, пока все проедут и лишь когда на проезежей части больше нет опасности, продолжает путь.

Присяжный адвокат Индрек Сирк говорит, что изменения в законодательстве, связанные с самоходными транспортными средствами, вступили в силу без особых разъяснений, поэтому люди не знают, у кого в данной ситуации преимущество. "На пешеходном переходе и во многих прочих ситуациях права и обязанности робота-доставщика схожи с таковыми у велосипедистов. Как и у них, у робота на нерегулируемом переходе нет преимущества".

В показанной на видео ситуации робот как раз должен был ждать, пока у него не появится возможность безопасно перейти через дорогу, поясняет Сирк. "Если в такой ситуации между двумя людьми один из них может махнуть другому рукой или кивком головы дать понять, что, мол, иди, то у автоматического аппарата такой возможности, увы, нет. Он всегда обязан исходить из буквы закона. Так что нет смысла проявлять к нему вежливость - он этого просто не понимает!".