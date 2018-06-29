ВИДЕО: Покусанному собакой детенышу косули не удалось воссоединиться с матерью

Пользователь Facebook Кейтти написала о том, как утром обнаружила покусанного соседской собакой детеныша косули. За несколько часов его мама так и не объявилось, поэтому было решено связаться с Обществом защиты животных.

Там женщине посоветовали обратиться в ветклинику, что и было сделано. Врач осмотрел животное и сделал укол. Поскольку никаких травм выявлено не было, то он посоветовал вечером вернуть детеныша на место, а, если мама все-таки не появится, то отвести в приют.

У специалистов Союза диких животных оказалось иное мнение. Они посчитали,что животному надо поставить капельницу и забрали его себе.

Теперь женщина переживает, что воссоединения детеныша с матерью так и не произошло.

