ВИДЕО: Найденный в критическом состоянии в Кейла бельчонок идет на поправку

В прошлое воскресенье в Кейла был найден выпавший из гнезда бельчонок. Он весил всего 70 граммов и находился в критическом состоянии, но сейчас благодаря волонтерам идет на поправку.
Смотрите видео!
В прошлое воскресенье в Кейла был найден выпавший из гнезда бельчонок. Он весил всего 70 граммов и находился в критическом состоянии, но сейчас благодаря волонтерам идет на поправку.
Смотрите видео!
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