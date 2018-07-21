21.07.2018, 15:54

ВИДЕО: Мистика! К жителям Сааремаа на пикник заглянули два медвежонка

 (3)
rus.delfi.ee
EST
See karu ründas hetk hiljem loodusfotograaf Peeter Karaskit
Foto on illustreerivFoto: Peeter Karask

В одно из хозяйств на острове Сааремаа вечером в пятницу на запах еды пришли два медвежонка.

В июле прошлого года на остров перебрался жить, как полагали специалисты, молодой самец медведя. Его время от времени замечали на записях охотничьих камер и автомобильных видеорегистраторах в разных частях острова, пишет rus.err.ee.

Ситуация, произошедшая в пятницу, когда на запах гриля во дворе одной семьи неожиданно появились два полугодовалых медвежонка, по утверждениям местных охотников, полная мистика.

Хотя ранее на Сааремаа и забредал какой-нибудь одинокий медведь, но они никогда не жили на острове.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Поразительная жестокость: в таллиннском McDonald´s группа молодых людей напала на человека

21.07.2018
Читатель Delfi прислал снятое вчера в Таллинне видео, на котором видно, как в ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека, вытащила что-то у него из кармана, а затем убежала.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Марина Кальюранд: конечно, я русская. И мой дом – Эстония

21.07.2018
Весной выборы пройдут дважды. И если в Эстонии кого-то и можно назвать ”любимым политиком”, то, вероятно, им будет неожиданно примкнувшая к соцдемам Марина Кальюранд (55). Во время выборов президента, два года назад около 43 % эстоноземельцев посчитали, что хотели бы видеть ее в качестве главы государства, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ