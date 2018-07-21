ВИДЕО: Мистика! К жителям Сааремаа на пикник заглянули два медвежонка

В одно из хозяйств на острове Сааремаа вечером в пятницу на запах еды пришли два медвежонка.

В июле прошлого года на остров перебрался жить, как полагали специалисты, молодой самец медведя. Его время от времени замечали на записях охотничьих камер и автомобильных видеорегистраторах в разных частях острова, пишет rus.err.ee.

Ситуация, произошедшая в пятницу, когда на запах гриля во дворе одной семьи неожиданно появились два полугодовалых медвежонка, по утверждениям местных охотников, полная мистика.

Хотя ранее на Сааремаа и забредал какой-нибудь одинокий медведь, но они никогда не жили на острове.