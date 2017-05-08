ВИДЕО: Как убираться в лесах?

Оставшиеся в лесу и на лесосеках пни, сучья и хворост могут быть хорошим сырьем для отопления. Это также прекрасное обиталище насекомых. Младший научный сотрудник, зоолог Тартуского университета Анн Краут поясняет, почему не следует убирать мертвую древесину из леса и лесосек.

В наше время все больше говорят о подорожании ископаемого топлива, загрязнении окружающей среды и необходимости находить экологические решения этих проблем. Часто при этом имеют в виду валежник в лесах и на лесосеках, который можно использовать как одно из возможных решений.

Однако надо помнить, что лесосечные остатки и пни — необходимое обиталище сотен видов грибов, мхов и насекомых. По инициативе Анн Краут были исследованы живущие на лесосеках насекомые.

Из более ранних исследований мы знаем, что на опавших сучьях, пнях, а также в них обитает немало видов насекомых, которые приспособились жить в валежнике, а это буквально четверть видов лесов Эстонии. Но поскольку человек значительно сократил объем мертвой древесины в лесах или погибшей в результате пожаров и штормов, многие насекомые перебрались в лесосеки.

В ходе исследования на лесосеках с помощью ловушек собирались жуки, вид которых предстояло определить из среди тех 14 400 видов насекомых, обитающих в Эстонии. Если сравнить жуков с марками и моделями автомобилей, то можно сказать, что виды жуков, как и машины, отличаются какими-то мелкими деталями. Только в отличие от автомобилей жуки имеют размер от двух до 20 миллиметров, и, к сожалению, у них на хвосте не написано какой они модели.

Виды насекомых по родственным признакам систематизированы по семействам и родам, как, например, автомобиль ”Шкода” похожа на своего родственника ”Фольксваген”, а обе эти марки заметно отличаются от ”Москвича”.

Чтобы хозяйствующий в лесу субъект имел возможность получить с лесосеки максимальный объём древесины, не причиняя вред природе, необходимо определить ее оптимальный объем для сохранения видов. Жуки сами по себе очень малы, и даже если их тысячи на лесосеке, они не съедят десятки или сотни кубометров древесины.

Для сравнения можно взять ежедневный объем пищи, необходимый человеку. Если нам ежедневно будут давать 20 граммов (один ломтик) хлеба, ясно, что на этом долго не протянешь. А с половиной килограмма можно уже какое-то время прожить. Но если нам будут выдавать каждый день две тонны хлеба, это будет явное разбазаривание ресурсов.

В ходе исследования выяснилось неожиданное обстоятельство: после того, как с лесосеки собрали порубочные остатки на энергетическое сырье, половина их первоначального объема осталась на лесосеке. Но при этом как на убранной, так и на оставленной неубранной лесосеках было обнаружено одинаковое количество видов насекомых.

Собирая подобные данные и опираясь на них, можно хозяйствовать в лесах без ущерба их биологическому разнообразию.

Проект ”Виды древоточцев и короедов, оказавшиеся под угрозой в связи с использованием порубочных остатков” финансировал RMK в объеме 37 000 евро. Он был начат в 2008 году и продолжался три года.

RMK с 2008 года поддерживает прикладные исследования, помогающие развивать экологичное лесоводство. За прошедшее время отобрано 15 проектов, которые на сегодня получили финансовую поддержку в размере около 2 миллиона евро. Каждый понедельник в рубрике ”Экосистема” появляется материал, знакомящий с очередным прикладным исследованием.