ВИДЕО: Как прогнозировать рост леса?

Для успешного хозяйствования в лесах их владелец должен уметь прогнозировать изменения и рост лесов в зависимости от проводимых в них работах, например, вырубки или осушения. А чтобы прогнозировать рост леса, необходимы модели леса.

Профессор лесоустройства Эстонского университета естественных наук Андрес Кивисте занимается биометрией и лесоводческим моделированием для разработки сценариев развития лесов.

Данные, необходимые для моделирования, собираются во время измерения лесов. Один из опытных лесов находится в Центральной Эстонии, в окрестностях Лаэва. В нем с 1995 года заложено более 100 пробных площадей, которые обмериваются каждые пять лет. Эти пробные площади созданы для того, чтобы сформировать так называемые модели роста отдельных деревьев. Модель отдельного дерева — это математическое уравнение, которое на выходе дает диаметр дерева или прирост диаметра. А вводными данными могут быть вид дерева, условия на месте произрастания и данные об окружающем лесе.

Моделированием процесса роста лесов Эстонии в конце 1960-х годов начал заниматься профессор-эмеритус Артур Нильсон. За прошедшее время было создано много моделей лесов. Проводившееся до сих пор моделирование отдельных деревьев показало, что созданные модели прироста работают в средних эстонских лесах вполне удовлетворительно.

Например, деревья, растущие на пробной площади в Лаэва измеряются уже 20 лет, теперь предстоит их пятый обмер. И только сейчас проявляются ошибки, и только теперь их можно выделить. То есть достоверные модели можно создавать на основе результатов долговременных измерений. Имеющиеся модели можно использовать и сейчас, но если необходимо, чтобы модели древостоя работали и в пограничных ситуациях, то для них нужно еще добирать данные.

Проект ”Совершенствование модели таксационных признаков прироста древостоя” профинансировал RMK в размере 76 000 евро. Он был начат в 2008 году и продолжался три года.

RMK с 2008 года поддерживает прикладные исследования, помогающие развивать экологичное лесоводство. За прошедшее время отобрано 15 проектов, которые на сегодня получили финансовую поддержку в размере около 2 миллиона евро. Каждый понедельник в рубрике ”Экосистема” на Delfi появляется материал, знакомящий с очередным прикладным исследованием.