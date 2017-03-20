ВИДЕО: Как осушение перегнойно-торфяных почв воздействует на выделение углекислого газа

Во всем мире леса — важный фактор, регулирующий климат, так как они связывают углекислый газ и выделяют кислород. Специалист по естественной географии и ландшафтной экологии, профессор Тартуского университета Юло Мандер руководит исследованием, которое должно выявить, как осушение — важный лесохозяйственный прием — воздействует на режим питания лесов и на газовый режим перегнойно-торфяных почв.

В Эстонии осушены более трети лесов. Последствия этого процесса изучается на осушенных болотах Ярвселья, в березняках, ельниках и сосновых лесах.

Предварительные результаты показывают, что в результате осушения выделяется больше углекислого и веселящего газа (закись азота). Несколько уменьшается выделение метана, потому что после осушения земля обогащается кислородом. Но и на осушенных торфяных почвах сохраняются увлажненные, бедные кислородом гнезда, в которых по-прежнему может образовываться метан.

Подытоживая работу группы Юло Мандера, можно сказать, что осушение не приводит к существенному изменению баланса углекислого газа: из леса выделяется в атмосферу столько же газа, сколько его связывает лесная экосистема в процессе фотосинтеза.

И хотя воздействие веселящего газа и метана на баланс атмосферного излучения соответственно, в 298 и 34 раза больше, чем углекислого газа того же объема, летучие объемы этих газов на несколько порядков меньше, чем углекислого газа, и поэтому они не оказывают существенного влияния на баланс на основе эквивалента углерода.

Из этого можно сделать вывод о том, что осушение лесов на перегнойно-торфяных почвах не меняет баланс атмосферного излучения, по крайней мере в краткосрочной перспективе. И поскольку пока проведена примерно половина необходимых измерений, то придется подождать окончательных результатов.

RMK финансирует исследование, которое проводит группа Юло Мандера ”Кругооборот углекислого газа и азота в лесах с измененным водным режимом”. Бюджет этого проекта 160 000 евро, он рассчитан на три года и был запущен в 2013 году.

RMK с 2008 года поддерживает прикладные исследования, помогающие развивать экологичное лесоводство. За прошедшее время отобрано 14 проектов, которые на сегодня получили финансовую поддержку в размере более 1 миллиона евро. Каждый понедельник в рубрике ”Экосистема” появляется материал, знакомящий с очередным прикладным исследованием.