ВИДЕО: Как измерить лес лазером?

Есть много методов измерения леса. Обычно, когда человек бывает в лесу, он может потрогать деревья, почву. Но если он занимается дистанционным мониторингом лесов, то к лесу не прикасаются — информацию доносит до измерительного прибора свет.

Старший научный сотрудник Эстонского университета естественных наук Майт Ланг занимается дистанционной таксацией лесов, то есть измеряет леса и деревья с помощью самолетов и спутников, регистрирующих отраженные лесами лазерные лучи.

В Эстонии больше других таксацией с использованием дистанционных данных занимается земельный департамент, который ежегодными облетами охватывает четверть территории страны. С самолета делаются фотографии и одновременно поверхность земли измеряет лазерный сканер, установленный на самолете, который называется лидар. Он испускает лазерные лучи и описывает координаты мест отражения лучей.

Лидар можно сравнить с лазерным прицелом, с помощью которого на стене можно показать точку. Он устанавливается на самолете и отправляет примерно 100 000 импульсов в секунду. Измерительный прибор знает, куда направлен импульс, а также место нахождения самолета, и измеряет отражение лазерного луча. Координаты отражения записываются в файлы и в результате получается трехмерная модель земной поверхности.

Если облако точек оказывается над лесом, то получается трехмерная модель леса. В лесу отражения в основном дают кроны деревьев, но, конечно, и поверхность земли, а их соотношение определяет плотность полога.

По этим облакам точек можно оценить те признаки, которые определил в лесу таксатор, то есть характеризующие лес. Это признаки, описывающие структуру древостоя, необходимые для планирования лесохозяйственных работ: высота леса, количество деревьев в лесу, объем стволов.

Исследования, проведенные в эстонских лесах показывают, что использование данных лазерного сканирования, позволяет оптимизировать работу таксатора, а карты больших площадей, составленные по данным лидара, являются хорошим подспорьем таксаторам в их дальнейшей работе по измерению лесов.