ВИДЕО: Грибы и злостный лесной вредитель

Деревья в саду или в лесу заболевают по разным причинам: они могут быть заражены возбудителем болезни еще до того, как их высадили, получили механические повреждения, причинили вред насекомые и т.д. В результате всего этого дерево начинает чахнуть, заболевает или умирает. Докторант института лесоводства Эстонского университета естественных наук Тийя Дренкан исследует взаимосвязь между грибами и важным лесным вредителем — сосновым долгоносиком.

Исследованием болезней леса в Эстонском университете естественных наук занимается лаборатория генетики и лесной патологии. Для диагностирования болезни здесь используют в основном два метода — определение вида с помощью анализа ДНК и выделение чистых культур грибов. Метод ДНК проще и результат дает быстрее, по по сравнению с методом чистых культур, но он более затратный. В то же время с помощью определения ДНК можно выделять виды с похожими признаками, но с разными генотипами.

В ходе реализации научного проекта, который финансировал RMK, ученые проанализировали, может ли долгоносик обыкновенный, который зимует на корнях деревьев и в значительной мере повреждает только что высаженные в лесах сеянцы, переносить споры грибов с больных деревьев на здоровые растения или деревья.

Если деревья, в которых зимует долгоносик, были заражены, то возможно он переносит частицы грибов на молодые растения, кору которых обгладывает.

В процессе работы были проведены лабораторные исследования, чтобы выяснить переносит ли долгоносик жизнеспособные споры грибов, то есть насколько важна роль этого насекомого, например, в заражении различными болезнями высаженных растений.

Ученые проследили жизнеспособность спор патогенных грибов, корневой губки и Diplodia sapinea, а также их антагониста флебиопсиса гигантского, после прохождения их через пищеварительный тракт соснового долгоносика. Корневая губка — это широко распространенный патоген, который вызывает гниение корневой системы и ствола хвойных деревьев. Препарат Rotstop, основанный на флебиопсисе, используют для биологической защиты от корневой гнили.

Результаты исследований показали, что эти виды грибов сохраняют жизнеспособность даже после того, как прошли через пищеварительный тракт долгоносика. Поэтому роль соснового долгоносика как распространителя болезней в лесу и его воздействие на практическое лесохозяйствование может оказаться больше предполагаемой.

Проект ”Проблемы защиты леса, возникающие в связи с лесной культивацией в Эстонии, и их предотвращение экологическими приемами” RMK профинансировал в размере 139 000 евро.

Руководил научным проектом Ивар Сибуль (Эстонский университет естественных наук). Основные исполнители — Ирья Кивимяги, Рейн Дренкан, Урмас Кылъялг, Энно Меривеэ, Кадри Пылдмаа, Катрин Йыгар, Ангела Плоом и Тийя Дренкан. Проект был осущетсвлен в 2012 — 2015 гг.

RMK с 2008 года поддерживает прикладные исследования, помогающие развивать экологичное лесоводство. За прошедшее время отобрано 14 проектов, которые на сегодня получили финансовую поддержку в размере более 1 миллиона евро. Каждый понедельник в рубрике ”Экосистема” появляется материал, знакомящий с очередным прикладным исследованием.