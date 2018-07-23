ВИДЕО: Голодные божьи коровки атаковали пляжи Пярнумаа

В социальных сетях распространяется видео, как пляж Валгеранна под Пярну заполонили божьи коровки. Часть насекомых уже погибла в воде.

Свое видео прислал и читатель Delfi. "В Валгеранде и у нас в Пярну, на пляже. Очень жалко!С чем это связано? Жара?” — написал он.

Божьи коровки прибывают на пляжи в поисках пищи, что означает, что в их естественной среде обитания она закончилась. На пляже еды для травоядных насекомых не много, поэтому, собравшись с силам, они, скорее всего, перекочуют в другое место. Несмотря на то, что божьи коровки могут укусить человека, опасности они для него не представляют.