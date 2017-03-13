ВИДЕО: Ежегодный вред от прожорливого насекомого составляет 140 миллионов евро

Его привлекает запах смолы, который источает свежая лесосека. Ему нравится кора молодого хвойного дерева. На одном деревце могут питаться одновременно десятки особей, а на одном гектаре их может быть до 150 000. Это насекомое — еловый долгоносик, который ежегодно наносит вред лесам Европы почти на 140 миллионов евро.

Поисками решения этой проблемы как раз и занимаются ученые Эстонского университета естественных наук в сотрудничестве с RMK.

Обычный еловой долгоносик — это темно-коричневый жук размером в сантиметр с крепким чешуйчатым покрытием. Он питается корой молодых хвойных деревьев. На свежих лесосеках порубочные остатки и пни источают сильный запах смолы, который возбуждает аппетит долгоносиков, а они могут добираться в такие места с расстояния в несколько километров. При этом свежие лесосеки с лиственным древостоем не подвергаются нападениям долгоносика, поскольку пни не выделяют характерный хвойным пням аромат.

На одной лесосеке могут жить и питаться до 150 000 взрослых еловых долгоносиков на гектар.

Поедание коры еловый долгоносик начинает от корневой шейки хвойного деревца, а в результате на стволике появляются обнажения до самой древесины. В зависимости от густонаселенности одно растение могут поедать от нескольких до нескольких десятков жуков. Они могут нанести очень серьезные повреждения: уничтожить всю кору деревца от корневой шейки до первой веточки.

Журнал о природе Eesti Mets (”Леса Эстонии”) пишет, что жуки-долгоносики, поедая кору молодых хвойных растений, наносят существенный вред лесным культурам, а вот поедание личинками корней спиленных деревьев безвредно или даже полезно, поскольку способствует быстрейшему перегниванию корневой системы.

Еловый долгоносик наносит вред лесам Европы почти на 140 миллионов евро в год.

Поэтому и важно исследовать, каким образом можно защитить сосновые и еловые растения от этого вредителя.

Доцент Эстонского университета естественных наук по лесоводству Ивар Сибуль при поддержке RMK как раз и занимается изучением воздействия природных средств защиты на поведение лесных вредителей.

На территории опытной культуры в государственном лесу в Кийдъярве три года назад провели сплошную рубку. Весной после вырубки в рамках научного проекта там высадили опытную культуру, при закладке которой использовали посадочный материал различных видов, сосновые и еловые растения. В ходе опыта растения были обработаны различными видами ядов от насекомых, а также биовоском.

Результаты показали, что именно биовоск перманентно и наиболее успешно защищал как еловые так и сосновые растения от повреждений, причиняемых еловым долгоносиком.

RMK с 2008 года поддерживает прикладные исследования, помогающие развивать экологичное лесоводство. За прошедшее время отобрано 14 проектов, которые на сегодня получили финансовую поддержку в размере более 1 миллиона евро. Каждый понедельник в рубрике ”Экосистема” на Delfi появляется материал, знакомящий с очередным прикладным исследованием.