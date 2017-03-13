Ökosüsteem
13.03.2017, 08:31

ВИДЕО: Ежегодный вред от прожорливого насекомого составляет 140 миллионов евро

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«Дикая наука»
rus.delfi.ee
EST

Его привлекает запах смолы, который источает свежая лесосека. Ему нравится кора молодого хвойного дерева. На одном деревце могут питаться одновременно десятки особей, а на одном гектаре их может быть до 150 000. Это насекомое — еловый долгоносик, который ежегодно наносит вред лесам Европы почти на 140 миллионов евро.

Поисками решения этой проблемы как раз и занимаются ученые Эстонского университета естественных наук в сотрудничестве с RMK.

Обычный еловой долгоносик — это темно-коричневый жук размером в сантиметр с крепким чешуйчатым покрытием. Он питается корой молодых хвойных деревьев. На свежих лесосеках порубочные остатки и пни источают сильный запах смолы, который возбуждает аппетит долгоносиков, а они могут добираться в такие места с расстояния в несколько километров. При этом свежие лесосеки с лиственным древостоем не подвергаются нападениям долгоносика, поскольку пни не выделяют характерный хвойным пням аромат.

На одной лесосеке могут жить и питаться до 150 000 взрослых еловых долгоносиков на гектар.

Поедание коры еловый долгоносик начинает от корневой шейки хвойного деревца, а в результате на стволике появляются обнажения до самой древесины. В зависимости от густонаселенности одно растение могут поедать от нескольких до нескольких десятков жуков. Они могут нанести очень серьезные повреждения: уничтожить всю кору деревца от корневой шейки до первой веточки.

Журнал о природе Eesti Mets (”Леса Эстонии”) пишет, что жуки-долгоносики, поедая кору молодых хвойных растений, наносят существенный вред лесным культурам, а вот поедание личинками корней спиленных деревьев безвредно или даже полезно, поскольку способствует быстрейшему перегниванию корневой системы.

Еловый долгоносик наносит вред лесам Европы почти на 140 миллионов евро в год.

Поэтому и важно исследовать, каким образом можно защитить сосновые и еловые растения от этого вредителя.

Доцент Эстонского университета естественных наук по лесоводству Ивар Сибуль при поддержке RMK как раз и занимается изучением воздействия природных средств защиты на поведение лесных вредителей.

На территории опытной культуры в государственном лесу в Кийдъярве три года назад провели сплошную рубку. Весной после вырубки в рамках научного проекта там высадили опытную культуру, при закладке которой использовали посадочный материал различных видов, сосновые и еловые растения. В ходе опыта растения были обработаны различными видами ядов от насекомых, а также биовоском.

Результаты показали, что именно биовоск перманентно и наиболее успешно защищал как еловые так и сосновые растения от повреждений, причиняемых еловым долгоносиком.

RMK с 2008 года поддерживает прикладные исследования, помогающие развивать экологичное лесоводство. За прошедшее время отобрано 14 проектов, которые на сегодня получили финансовую поддержку в размере более 1 миллиона евро. Каждый понедельник в рубрике ”Экосистема” на Delfi появляется материал, знакомящий с очередным прикладным исследованием.

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