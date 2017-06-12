ВИДЕО: ”Дикая наука”: умное биоразнообразие в лесах Эстонии

В Эстонии много лесов, и это огромное богатство как с экономической точки зрения, так и в смысле биологического разнообразия. Это разнообразие работает в лесу как “страховой полис”, который обеспечивает устойчивое функционирование лесов в условиях глобальных изменений. Рабочая группа под руководством профессора Тартуского университета Меэлиса Пяртеля исследует проблему рациональной защиты биоразнообразия лесов.

Высоким уровнем биоразнообразия отличаются крупные, стабильные и хорошо взаимосвязанные регионы. Отдельный нетронутый, но изолированный природный резерват с течением времени обедняется, так как для поддержания биологического разнообразия необходима достаточно плотная сеть местообитаний.

А чтобы сеть, поддерживающая биологическое разнообразие функционировала, расположенный между природоохранными зонами хозяйственный лес также должен поддерживать биоразнообразие. В течение последнего столетия территория лесов Эстонии значительно увеличилась. При правильном лесохозяйствовании это обстоятельство могло бы лучше поддерживать биоразнообразие, чем прежняя меньшая лесистость.

В рамках осуществляемого проекта мы выясняем, насколько велика роль сети лесов в поддержании биоразнообразия, сколько времени уходит на его изменение после увеличения лесистости, и какие приемы хозяйствования помогают сохранять биоразнообразие в меняющихся обстоятельствах. В рамках проекта сотрудничают экологи Тартуского университета, ботаники, лихенологи (специалисты по лишайникам), и лесоведы Эстонского университета естественных наук.

RMK создал сеть участков постоянного наблюдения в природных лесах, но мы используем также и различные хозяйственные леса.

Биологическое разнообразие всех участков описано на основе единой методики, что позволяет анализировать структуры различных ландшафтов и степень воздействие хозяйствования на биоразнообразие. С помощью старых карт Эстонии мы описали историческую лесистость Эстонии и полученные данные, которые сравнили с нынешними.

До сих пор биологическое разнообразие измерялось путем простого пересчета видов. В то же время разные типы лесов и регионов уже по природе своей имеют различное разнообразие видов. В рамках этого проекта разрабатываются современные решения, которые позволяют давать ”персональную” оценку биологического разнообразия по каждому древостою. Для этого необходимо по каждому участку определить еще и теневое разнообразие.

К теневому разнообразию относятся виды, которые не присутствуют в лесах в настоящий момент, но по условиям окружающей среды вполне могли бы тут быть. Зная, насколько велико теневое биоразнообразие сообществ, мы сможем оценить, степень реализации потенциала биоразнообразия каждого древостоя.

В будущем мы сможем получать данные о теневом биоразнообразии каждого древостоя даже с помощью гаджетов. Указав существующие виды и определив при помощи GPS участок, мы узнаем, какие еще виды могли бы быть в этом лесу, может ли в будущем увеличится его биологическое разнообразие, или нам грозит его сокращение. А эти знания позволяют вырабатывать природоохранную стратегию и наиболее оптимальный вид хозяйствования для каждого региона.

RMK финансирует проект ”Смарт-охрана биологического разнообразия в природных и хозяйственных лесах Эстонии: эко-информативные решения на примере Южной Эстонии” в размере 195 000 евро. Руководит научным проектом Меэлис Пяртель. Его основные исполнители — Харди Туллус, Авелийна Хельм и Тийна Рандлане. Проект осуществляется с 2015 по 2018 год.

RMK с 2008 года поддерживает прикладные исследования, помогающие развивать экологичное лесоводство. За прошедшее время отобрано 14 проектов, которые на сегодня получили финансовую поддержку в размере более 1 миллиона евро. Каждый понедельник в рубрике ”Экосистема” появляется материал, знакомящий с очередным прикладным исследованием.