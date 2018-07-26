ВИДЕО читателя Delfi: Ночью по Таллинну бегали лоси!

Читатель прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как два лося бегут прямо по дороге.
"Ночью по Таллину бегали лоси!" - написал читатель.
Смотрите ролик!
Читатель прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как два лося бегут прямо по дороге.
"Ночью по Таллину бегали лоси!" - написал читатель.
Смотрите ролик!
Kultuuriväärtuste asekantsler
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