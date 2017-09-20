Веб-камера RMK показывает осеннюю миграцию журавлей

Мобильная веб-камера, которая недавно демонстрировала нам миграцию птиц семейства куликовых в Ноароотси, теперь установлена на полуострове Сасси в Матсалуском национальном парке. Это место предполагаемой ночевки мигрирующих серых журавлей. За жизнью этих птиц можно наблюдать в блоге о природе RMK посредством веб-камеры.

Государственный координатор наблюдений за серыми журавлями Айвар Лейто считает, что самое важное место ночевки перелетных журавлей в окрестностях Матсалу — это как раз территория Пыгари–Сасси между островом Таукси и побережьем Тууру. В окрестностях залива во время осенней миграции останавливается до 20 000 птиц.

Сейчас их перелет набирает обороты и достигнет апогея, как обычно, во второй половине сентября, когда погода в северной части Европы станет прохладнее. ”Примерно в 5 километрах от полуострова Сасси на сжатом поле уже видели стаю журавлей примерно в 500 птиц. Основные места их кормовых стоянок находятся здесь на больших полях к востоку от полуострова Сасси вплоть до Киримяэ и Мартна”, — рассказал зоолог и фотограф природы Тийт Хунт.

Время прибытия журавлиных стай к месту ночевки по большей части от двух часов до захода солнца до получаса после заката. А вылетают дальше с его восходом. ”Именно в это время мы имеем самую большую вероятность увидеть с помощью камеры этих грациозных путешественников. Ну, а если они не попадают в кадр, то уж их дивные голоса вы услышите непременно”, — говорит Хунт.

Кроме журавлей в ближайшие недели можно будет наблюдать стаи гусей и казарок, цапель, соколообразных, уток и других перелетных и оседлых птиц. И тут надо приглядываться даже днем.

Блог RMK о природе помогает нам обращать внимание на красоту природы и рассказывает о работе по охране природы. В блог пишут зоолог и фотограф природы Тийт Хунт, а также сотрудники отдела охраны природы RMK. Из-под пера Тийта Хунта выходят острые заметки о разных видах животных, растений и птиц Эстонии. Сотрудники отдела охраны природы RMK рассказывают в блоге о своих впечатлениях и мыслях о работе, выражают свое мнение, которое не обязательно совпадает с официальной точкой зрения RMK. Блог следит и за деятельностью бобров — они в поле зрения веб-камеры на Сааремаа, картинку теперь дополняет мобильная природная камера из разных мест Эстонии.