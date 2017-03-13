Вакра: Закон о лесе должен нести экологические ценности

Сегодня комиссия Рийгикогу по окружающей среде начала первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о лесе и в Закон об охране природы (396 SE). Поправки предусматривают снижение возраста рубки ельников и использование альтернатив сплошной вырубке.

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра подчеркнул, что комиссия ни в коем случае не будет принимать поспешных решений в отношении Закона о лесе, и при формировании мнения будет исходить из предложений, основанных на научных исследованиях.

”Леса Эстонии — часть нашего духовного мира, нашей истории и идентичности. Это означает, что политика в области лесоводства не должна исходить лишь из экономических интересов и объемов вырубки. Мы также должны учитывать экологические и социальные ценности”, — сказал Вакра.

Он подчеркнул, что для этого необходимо обращать больше внимания на восстановление и обновление лесов. ”Например, в государственных лесах в год высаживается 20 миллионов деревьев, в то время как в частных лесах, где в год вырубается в 1,5, а то и в два раза больше деревьев, в год высаживается лишь пять миллионов деревьев. Это, безусловно, тема для обсуждения: как обеспечить более быстрое восстановление находящихся в частной собственности лесов”, — пояснил Вакра.

Данный законопроект должен взять под строгую охрану дополнительно 27 000 гектаров рамени и сураменя с целью сохранения биоразнообразия лесов Эстонии. Соответствующие зоны находятся на территории государственных лесов, и Центр управления государственными лесами прекратил использовать там лес. Комиссия также обсудит смягчение регулирования вырубки охраняемых зон. Разумной компенсацией здесь может стать, например, больший объем не подлежащих вырубке старых деревьев (т.н. маяков).

На заседание комиссии приглашены министр окружающей среды Марко Померантс и специалисты отдела лесного хозяйства.