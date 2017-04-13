Вакра: у правительства должно быть право остановить вырубку в Эстонии

”Почему мы раньше не занесли под охрану 27 000 гектаров хвойных и лиственных лесов? Почему мы лишь сейчас об этом говорим?” — спросил председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра (СДП) на сегодняшнем обсуждении вопроса государственной важности ”Где равновесие в лесу?”, сообщает пресс-служба сойдемов.

По словам Вакра, система вырубки леса стало слишком простой и либеральной. В нынешнем коалиционном договоре четко прописано, что мы не будем вырубать больше, чем успеет вырасти. Вакра подчеркнул, что этот важный аспект нужно обязательно внести в новый Закон о лесе.

В этой связи Райнер Вакра сформулировал конкретное предложение: правительству необходимо дать право устанавливать ограничения на вырубку, если существуют разумные основания полагать, что объем вырубки может превысить объем выросшего леса.

”Это значит, что правительство может сказать: стоп, теперь в течение определенного времени лес больше в Эстонии не вырубаем”, — объяснил Варка.

Вакра также напомнил, что 110 000 частных владельцев в год вырубают 8 миллионов кубических метров леса, и RMK — около 4 миллионов. Однако у RMK есть и обязательства: Центр управления государственными лесами прокладывает лесные дорожки, тропы здоровья, строит площадки для отдыха и места для костра.

Вакра считает, что бережливое лестное хозяйство не может касаться лишь государственных лесов. ”Если мы действительно хотим и в будущем радоваться за наш лес, то это должно быть общественным договором, с которым считаются все: и частные владельцы, и RMK”.