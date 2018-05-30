30.05.2018, 16:28

Вакра: сжиганию древесины на нарвских электростанциях будет положен конец

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rus.delfi.ee
EST 1
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam
Foto: TERJE LEPP

Сегодня в Рийгикогу во втором чтении будет рассматриваться изменение Закона о рынке электроэнергии. Соцдемы внесли поправку, которая исключит в дальнейшем массовое сжигание древесины на нарвских электростанциях, как это было раньше во времена Юхана Партса на посту министра экономики.

”Мало кому известен факт, что действующий закон разрешает нарвским электростанциям отправлять в печь неограниченные объемы древесины и получать за это от государства исключительно щедрые субсидии. Единственная причина, почему сейчас этого не делают, заключается в отсутствии указания министра. Закон будет изменен, так как такие стратегические решения не должны зависеть от одного министра или воли правительства. Мы договорились, что древесину можно будет использовать в качестве энергии в рамках ”торговли статистикой”. По существу это означает, что поправка положит конец сжиганию древесины в печах электростанций”, — сказал председатель парламентской комиссии по окружающей среде соцдем Райнер Вакра.

По словам Вакра, законопроект дополнит положение, согласно которому по каждому кубическому метру и по каждой сделке необходимо будет решение правительства и одобрение Рийгикогу.

”Так как важная роль будет отведена парламентской комиссии по окружающей среде и экономической комиссии, то без согласия Рийгикогу ничего не произойдет. Каждое решение будет предваряться открытой дискуссией”, — объяснил Вакра. ”Кроме того, решение правительства должно быть основано на анализах того, какое влияние производство возобновляемой энергии из биомассы будет оказывать на рынок древесины. Этот анализ в свою очередь должен отталкиваться от целей программы развития лесного хозяйства”.

Вакра напомнил, что соцдемы выступают за ограничение объемов вырубки лесов и за сокращение объемов сплошной вырубки, что стало бы дополнительной эффективной мерой, направленной против сжигания древесины.

”Ограничение на вырубку по всему государству нужно прописать в программу развития лесного хозяйства. Чтобы сохранить наши леса, вырубка не должна превышать 10 миллионов кубических метров в год”, — подтвердил Вакра.

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”Это факт, что неразумное сжигание древесины в печах электростанций происходило тогда, когда на посту министра экономики был Юхан Партс. Эти времена больше не повторятся”, — пообещал Вакра.

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