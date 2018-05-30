Вакра: сжиганию древесины на нарвских электростанциях будет положен конец

”Так как важная роль будет отведена парламентской комиссии по окружающей среде и экономической комиссии, то без согласия Рийгикогу ничего не произойдет. Каждое решение будет предваряться открытой дискуссией”, — объяснил Вакра. ”Кроме того, решение правительства должно быть основано на анализах того, какое влияние производство возобновляемой энергии из биомассы будет оказывать на рынок древесины. Этот анализ в свою очередь должен отталкиваться от целей программы развития лесного хозяйства”.

Вакра напомнил, что соцдемы выступают за ограничение объемов вырубки лесов и за сокращение объемов сплошной вырубки, что стало бы дополнительной эффективной мерой, направленной против сжигания древесины.

”Ограничение на вырубку по всему государству нужно прописать в программу развития лесного хозяйства. Чтобы сохранить наши леса, вырубка не должна превышать 10 миллионов кубических метров в год”, — подтвердил Вакра.

”Это факт, что неразумное сжигание древесины в печах электростанций происходило тогда, когда на посту министра экономики был Юхан Партс. Эти времена больше не повторятся”, — пообещал Вакра.