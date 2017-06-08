Вакра: парламент даст правительству право ограничить сплошную вырубку леса

Председатель парламентской комиссии по окружающей среде социал-демократ Райнер Вакра назвал сегодняшнее обсуждение поправок к закону о лесе историческим — законодательный орган согласился с предложением комиссии дать правительству право ограничить сплошную вырубку леса, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии.

”Я считаю, это даже не право или возможность правительства, это его прямая обязанность — защитить лес Эстонии, если есть обоснованные причины полагать, что объем вырубки превышает объем выросшего леса”, — сказал Вакра.

”Когда мы осенью вписали в коалиционное соглашение пункт о том, что объем вырубки не должен превышать объем выросшего леса, многие подумали, что это так и останется лишь декларативным обещанием. Сегодняшнее голосование в Рийгикогу показало, что мы были настроены серьезно и мы сумеем защитить лес от неразумной сплошной вырубки”, — подтвердил Вакра.