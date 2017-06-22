Вакра: бетон и асфальт не заменят старую липовую аллею в Хааберсти

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде обсудила с учеными и городскими чиновниками проблемы, связанные с охраной природы, которые возникли при расширении перекрестка Хааберсти, собщает пресс-служба Рийгикогу.

В ходе обсуждения было предложено создать независимую экспертную комиссию для оценки возможности сохранить белую иву, ставшую центром конфликта. Комиссия также сформулирует принципы, исходя из которых местное самоуправление должно подходить к вопросам охраны природы при крупных проектах.

Поводом обсуждения послужило обращение защитников деревьев перекрестка Хааберсти к комиссии по окружающей среде.

”Мы строим город не для машин, а для людей. В том числе и для тех людей, которые живут рядом с большими перекрестками или проезжают по ним”, — сказал председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра.

По его словам, решение Таллиннской городской управы в октябре 2016 г. не проводить оценку влияния на окружающую среду в связи с предварительным проектом перекрестка Хааберсти выражает пренебрежение по отношению к окружающей среде.

”Жаль, что теперь мы можем лишь считать пни, которых около перекрестка Хааберсти более тысячи. При этом не меньше девяти деревьев было срублено вместе с находящимися на них птичьими гнездами, — отметил Вакра. — Бетон и асфальт никогда не заменят липовую аллею, которая десятилетиями росла у перекрестка Хааберсти. Ее можно было бы сохранить”.

Принятый недавно в Рийгикогу Закон о лесе позволяет местному самоуправлению принимать решения о проводимых в городе вырубках по предложению комиссии по окружающей среде. ”Надеюсь, что в будущем так и будет”, — сказал Вакра.

В обсуждении участвовали руководитель отдела охраны природы Министерства окружающей среды Таймо Аасма, заместитель руководителя Таллиннского коммунального департамента Рейо Весиаллик, руководитель отдела озеленения Кристийна Куппер, старейшина Хааберсти Марек Юргенсон, профессор управления окружающей средой Таллиннского университета Хелен Соовяли-Сеппинг и арборист Хейки Хансо.