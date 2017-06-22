В волости Раазику открылся парк ”100 дубов для Эстонии”

22 июня в 12:00 по случаю столетия Эстонской Республики и 25-летия волости Раазику был открыт парк друзей Раазику — один из первых парков в рамках начинания ”100 дубов для Эстонии”. Основание парка инициировал Фреди Кару, местный житель волости.

Парк друзей Раазику основан в сотрудничестве местного сообщества жителей, волостной управы Раазику и Госканцелярии. В парке высажены 50 дубов, проложена дорожка, установлена скамейка и камень с названием парка. Под камнем в день открытия разместят т.н. капсулу времени, которая будет заполнена видением будущего местных детей и молодежи.

Житель волости Раазику Фреди Кару считает парк ценным подарком к юбилею Эстонской Республики как для нынешних, так и будущих жителей волости, а также всей Эстонии.

”Находящийся рядом с моим домом пустырь показался подходящим местом для того, чтобы мы с друзьями высадили там дубы. Вместе с волостью и госканцелярией наша инициатива переросла мои первоначальные планы, привлекая к делу детей и молодежь”, — пояснил Кару.

По инициативе Госканцелярии к столетнему юбилею Эстонской Республики планируется разбить по всей стране дубовые парки и аллеи. В сотрудничестве школьников и местных самоуправлений в каждом уезде высаживается по меньшей мере одна дубрава.

Госканцелярия приглашает всех жителей Эстонии высаживать по случаю столетнего юбилея государства дубы и в своих садах. Подробнее об инициативе на сайте кампании.

В 2018 году минует сто лет с момента основания Эстонской Республики. Приближается самая круглая и значимая праздничная дата в истории государства. Столетие Эстонской Республики отмечается с апреля 2017 по февраль 2020 года.