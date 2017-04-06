В Таллинне высажены первые весенние цветы

Таллиннский департамент окружающей среды начал высадку весенних цветов. За две недели на клумбах и в вазах появятся 24 360 саженцев, постепенно зацветут 80 тысяч луковичных цветов, сообщает Раэпресс.

62 цветущие клумбы и вазона украсят город, в том числе у памятника Эдуарду Вильде, напротив театра "Эстония", в Саду датского короля, на Тынисмяги, в Полицейском саду и т.д.

70 тысяч луковиц ждут пробуждения на бульваре Сыпрузе.

К Иванову дню весенние цветы будут заменены на летние виды.