В Таллинне высажены первые весенние цветы

Таллиннский департамент окружающей среды начал высадку весенних цветов. За две недели на клумбах и в вазах появятся 24 360 саженцев, постепенно зацветут 80 тысяч луковичных цветов, сообщает Раэпресс.
62 цветущие клумбы и вазона украсят город, в том числе у памятника Эдуарду Вильде, напротив театра "Эстония", в Саду датского короля, на Тынисмяги, в Полицейском саду и т.д.
70 тысяч луковиц ждут пробуждения на бульваре Сыпрузе.
К Иванову дню весенние цветы будут заменены на летние виды.
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