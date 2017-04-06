Ökosüsteem
06.04.2017, 17:45

В Таллинне высажены первые весенние цветы

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rus.delfi.ee
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Tulp,nartsiss,hüatsint
Greigi tulp ´Pinocchio` Foto: Vallo Kruuser

Таллиннский департамент окружающей среды начал высадку весенних цветов. За две недели на клумбах и в вазах появятся 24 360 саженцев, постепенно зацветут 80 тысяч луковичных цветов, сообщает Раэпресс.

62 цветущие клумбы и вазона украсят город, в том числе у памятника Эдуарду Вильде, напротив театра "Эстония", в Саду датского короля, на Тынисмяги, в Полицейском саду и т.д.

70 тысяч луковиц ждут пробуждения на бульваре Сыпрузе.

К Иванову дню весенние цветы будут заменены на летние виды.

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