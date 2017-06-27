В Таллинне пройдет Конференция Комитета регионов Европы

3 и 4 июля в Таллинне пройдут выездное заседание Комиссии по окружающей среде, изменениям климата и энергетике (КОСИЗЭ) Комитета регионов Европы и конференция "Меры в области чистой энергии для превращения городов и регионов в экологически более щадящие: энергетический союз и непрерывное развитие регионов", сообщает Раэпресс.

Заседание и конференция проводятся в сотрудничестве КОСИЗЕ, Таллинна и команды по председательствованию Эстонии в Совете ЕС. Это первые мероприятия, которые Эстония проводит в качестве председательствующего.

Оба мероприятия должны выработать позицию по энергетическому союзу, предложенному в т.н. зимнем пакете 2016 года. Окончательное решение будет затем принято на заседании Комитета регионов в полном составе в Брюсселе 12-13 июля.

На конференцию ожидаются почти 150 участников — представители государственных, региональных, а также академических кругoв. За право ее проведения Таллинн выдержал равную борьбу в октябре прошлого года с Загребом.