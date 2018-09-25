25.09.2018, 13:15

В Таллинне обсудят стратегию мореходства Европейского союза

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rus.delfi.ee
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Läänemeri
Foto: Siim Lõvi

В четверг, 27 сентября, в Таллинне пройдет XIV международная морская конференция ”Meremõtted”, которая среди прочего рассмотрит морскую стратегию Европейского союза и развитие эстонского судоходства в ее контексте. Со вступительным докладом выступит генеральный секретарь Ассоциации судовладельцев Европейского сообщества (ESA) Мартин Дорсман.

По словам исполнительного директора Эстонского союза судовладельцев Энна Креэма, вопросы экологии становятся в морской проблематике все более актуальными. На эту тему на конференции выступит президент Эстонской академии наук Тармо Соомере. ”Прямо или косвенно с этой же темой связаны и доклады представителей морских организаций Финляндии и Норвегии”, — отметил Креэм.

Креэм сказал, что основной вопрос заключается в том, что будет с эстонским судоходством дальше. ”Хотя соответствующие документы в отношении реализации программы морской политики Эстонии находятся в производстве, никто не может предсказать окончательный результат пакета судоходства. Впрочем, в рамках дискуссионной панели конференции у каждой партии будет возможность высказать свои точки зрения по соответствующим вопросам”, — добавил Креэм.

С приветственным словом на конференции выступит председатель Рийгикогу Эйки Нестор, а откроет мероприятие президент Эстонского союза судовладельцев Калев Ярвелилль. Со вступительным докладом выступит генеральный секретарь Ассоциации судовладельцев Европейского сообщества (ESA) Мартин Дорсман. Среди прочих с докладами выступят исполнительный директор Союза судовладельцев Финляндии Олоф Виден, президент Эстонской академии наук Тармо Соомере, учредитель и член правления Fleetrange Хенрик Рамм-Шмидт, председатель правления TS Shipping Юло Ээро, председатель правления TS Laevad Яак Каабел, администратор ключевых клиентов DNV GL Дэйвид Вендель, директор Эстонской морской академии ТТУ Роомет Лейгер, член правления Consolato del Mare Индра Каунис. В конце дня состоится дискуссионная панель на тему вызовов морской экономики, участие в которой примут представители политических партий, руководитель отдела развития Департамента водных путей Ээро Наабер и руководитель отдела авиации и судоходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги. Ведущий панели — Урмас Вайно.

Морская конференция, также приуроченная к отмечаемому в сентябре Всемирному морскому дню (World Maritime Day), стала ежегодной традицией. Здесь встречаются представители судоходного, транспортного и публичного секторов, а также академической науки и предприниматели из Эстонии и других стран, чтобы обсудить актуальные связанные с морским делом вопросы, поставить цели и предложить решения, которые были бы полезны как эстонской экономике, так и обществу в широком смысле. Международные морские конференции организуют в Эстонии с 2005 года. За это время в конференциях приняли участие свыше 1700 экспертов более чем из 10 стран мира.

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XIV международная морская конференция ”Meremõtted” состоится в этом году 27 сентября (начало в 10:00) в конференц-центре отеля Tallink SPA & Conference. Организаторы конференции: Эстонский союз судовладельцев, Эстонская морская академия ТТУ и Corpore Konverentsid. Подробности на сайте: www.maritimeconference.eu

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