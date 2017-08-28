В Таллинне начинается Месячник экологичной мобильности

В пятницу 1 сентября начинается Месячник экологичной мобильности, в рамках которого в Таллинне будет проведено свыше 60 различных мероприятий и кампаний. Цель Месячника - повысить осведомленность жителей города об окружающей среде и возможностях экологичной мобильности. Месячник проводится в Таллинне уже в шестой год подряд.

По традиции Месячник начинается 1 сентября, когда первоклассники получат светоотражающие жилеты. В течение сентября в городе будет проведено свыше 60 мероприятий, связанных с экологически чистыми способами передвижения, которые организовывают Таллиннский департамент окружающей среды и другие департаменты столицы, районные управы и недоходные объединения, сообщается в пресс-релизе.

Официальное открытие Месячника экологичной мобильности состоится 2 сентября в 12 часов на уличном фестивале микрорайона Уус-Мааильм, когда большинство улиц этого своеобразного уголка центра столицы будут в полном владении пешеходов. Фестиваль продлится 2 дня, и оба дня на нем будет работать образовательная палатка Волка — пожирателя мусора (Prügihunt).

В палатке Волка можно будет также получить информацию о проекте INTHERWASTE, финансируемого Европейским фондом регионального развития. Цель проекта — найти эффективную модель организации отходного хозяйства в районах, включённых в список объектов культурного наследия Европы.

В программе Месячника разнообразные мероприятия, пропагандирующие здоровый и подвижный образ жизни. Это и тренировки нордической ходьбы, дни здоровья, дни безопасности для детских садов. Традиционно во второй уикэнд сентября состоится Таллиннский марафон SEB, иногородние участники которого получат также право бесплатного проезда в городском транспорте.

По субботам в ледовом холле Тондираба проходят тренировки по кёрлингу на инвалидных колясках. По понедельникам проводятся дни ориентирования по городу. Талисман Месячника — Снупси посетит детские сады района Кесклинна, где расскажет ребятам о том, как безопасно двигаться на улицах.

В рамках Европейской недели мобильности 16 сентября состоится учебная экскурсия по парку Хирве. Ее проведет дендролог Таллиннского Ботанического сада Олев Абнер (на эстонском языке).

Главным событием Месячника станет День без машин, который Таллиннский департамент окружающей среды и Таллиннский транспортный департамент проведут на отрезке Пярнуского шоссе между площадью Виру и перекрестком улиц Г. Отса и Суур-Карья. В этот день этот отрезок будет закрыт для движения транспорта с 6 до 19 часов за исключением трамваев.

Программа Дня без машин начнется в 10 часов. Будет дан старт ежегодному соревнованию по ориентированию в городском транспорте, состоятся соревнования для детей, будет открыт рынок экологически чистых товаров. Можно будет познакомиться с возможностями электросамокатов. Состоится пешеходная экскурсия, во время которой гид расскажет о прошлом и настоящем квартала между бульваром Эстонии и бульваром Рявала. Впервые такая экскурсия пройдет и на русском языке. Вести ее будет известный журналист и историк Йосеф Кац.

О предместьях Старого города пойдет речь во время велосипедного похода вокруг Старого города. Как и в прошлые годы, для детей будет работать батут в виде электропоезда и можно будет покататься на пони по Горке поцелуев. Завершится День без машин в 16 часов концертом с участием Танеля Падара и Томи Рахула.

По решению Городской управы в День без машин 24 сентября все иногородние гости Таллинна смогут пользоваться городским транспортом бесплатно, для чего необходимо провести валидацию проездного билета.

Информация о месячнике доступна на странице Таллиннской мэрии на русском языке.