В среду станут известны победители четвертого сезона Negavatt

Завтра, 24 мая, станут известны победители четвертого сезона конкурса Центра инвестирования в окружающую среду (KIK) Negavatt. Суперфинал начнется в 15:00 в тартуском клубе Erinevate Tubade Klubi. Прийти и поболеть могут все желающие, вход бесплатный.

В суперфинале Negavatt все десять финалистов получат возможность продемонстрировать жюри, публике и спонсорам, почему именно их идея в области экономии энергии и ресурсов заслуживает награды в сумме 10 000 евро. На премию студенты смогут претворить свою идею в жизнь.

Конкурировать будут следующие проекты:

• Don’t waste food, box it! (Эстонская художественная академия) – пищевая упаковка из материалов повторного использования.

• Дормат (Dormat) (Евроакадемия, Таллиннский университет, Тартуский университет) – интернет-приложение, при помощи которого проживающие в общежитиях смогут брать на прокат предметы повседневного быта.

• Festera (Гимназия Хуго Тефнера) – мусорный ящик, в котором биологические отходы разлагаются под воздействием микробов.

• Дипломная работа без использования бумаги (Таллиннский университет) – интернет-платформа, на которой сосредоточены действия, связанные с дипломными работами.

• Plastit (Эстонский университет сельского хозяйства) – самодельное оборудование для переработки пластика для производства из собранной пластиковой тары деталей и волокна. Мастер-классы для школьников.

• Poko (Тартуский университет) – сумка многоразового использования для покупок, конвертируемая в брелок для ключей и замещающая тонкие полиэтиленовые пакеты.

• PõhuNõu (Таллиннская высшая техническая школа, Таллиннский технический университет) – биоразлагающаяся посуда из соломы.

• RentCup (Таллиннский технический университет) – система повторно используемых пластиковых стаканчиков в кафе ТТУ.

• RePaper (Таллиннский технический университет) – пункты сбора макулатуры в ТТУ, за сданную макулатуру – скидка в кафе.

• Припаркуй велосипед! (Таллиннская высшая техническая школа) – безопасная парковка для велосипедов как для студентов, так и для всех других работников школы.

В состав жюри входят руководитель KIK Вейко Кауфманн, руководитель SEI Tallinna Keskus Лаури Таммисте, организатор конкурса Prototron Яна Павленкова, исполнительный директор Cleantech ForEst и организатор Climate Launchpad Eesti Эрки Ани, а также основатель магазина осознанного стиля жизни Slow Хелен Пуйстая. Суперфинал ведет Март Мюурсепп, настроение создает DJ Янно Сёэяэр.

В нынешнем сезоне на конкурс Negavatt поступило 47 идей из 15 различных профессиональных и высших учебных заведений Эстонии. В финал прошли 10 команд из 8 учебных заведений. Более подробную информацию о суперфинале и финалистах можно найти на домашней странице и на странице в Facebook Negavatt.

Спонсоры конкурса Negavatt – Paulig Coffee Estonia, Empower 4Wind, Eesti Pandipakend, Pärnu Vesi, Keila Vesi, Emajõe Veevärk, Club-Mate Eesti и Good Mood Food.

Negavatt – это конкурс, который проводится совместно Центром инвестирования в окружающую среду и Министерством окружающей среды и цель которого – повысить уровень знаний в области энергетики и ресурсов, а также побудить студентов предлагать решения, которые способствовали бы ресурсосбережению в высших учебных заведениях. В качестве идеи может выступать как изделие, услуга, технологическое решение, метод, так и кампания, призванная изменить образ мышления, а посредством этого – и поведение.